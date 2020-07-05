Terhune'de toplu mezarlarda bulunanların yakınlarından Hafter karşıtı protesto Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), darbeci Halife Hafter'den kurtardığı Terhune'de bulunan toplu mezarlardaki kişilerin yakınları, Hafter karşıtı protesto düzenledi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), darbeci Halife Hafter'den kurtardığı Terhune'de bulunan toplu mezarlardaki kişilerin yakınları, Hafter karşıtı protesto düzenledi. Halk, öldürülen yakınları için adalet istedi.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'nin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'den kurtardığı Terhune kentinde halk protesto düzenledi. Terhune'de ortaya çıkarılan toplu mezarlarda bulunan kişilerin yakınları, "Adalet istiyoruz. Biz Müslümanız ve masum insanlarımız uzlaşma istemek dışında hiçbir şey yapmadılar. Ülkenin doğusundaki bilge insanlardan bize çocuklarımızın nerede olduğunu ve kaderlerinin ne olduğunu öğretmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA