Terhisleri ertelenen askerler memleketlerine gönderildi
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Terhisleri ertelenen askerler memleketlerine gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, terhisleri 1 ay ertelenen askerleri, yapılan sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirerek memleketlerine gönderdi.

Terhisleri ertelenen askerler memleketlerine gönderildi
31.05.2020 20:58 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:09

Milli Savunma Bakanlığı, terhisleri 1 ay ertelenen askerleri, yapılan sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirerek memleketlerine gönderdi.

Milli Savunma Bakanı Akar Hulusi Akar, korona virüs tedbirleri çerçevesinde terhislerin 1 ay boyunca ertelendiğini Nisan ayında duyurmuştu. Bakan Akar, başlatılan normalleşme süreci çerçevesinde 31 Mayıs itibariyle terhislerin 5 Haziran'da ise celplerin başlamasını planladıklarını açıklamıştı. Türkiye genelinde terhisleri ertelenen askerlerin yola çıkmadan önce otobüsleri dezenfekte edildi. Erlerin kışlalardan çıkışları öncesinde ateşleri ölçüldükten sonra, dezenfekte paketleriyle otobüslere bindirilerek yola çıktı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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