Terhis sürelerinin 1 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı, Güncel

Terhis sürelerinin 1 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karara göre askerlerin terhis süreleri 1 ay uzadı.

17.04.2020 01:33 | Son Güncelleme: 17.04.2020 01:33
Terhis sürelerinin 1 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karara göre askerlerin terhis süreleri 1 ay uzadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 1 Kasım 2019 -1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin 1 ay uzatılmasına 7179 sayılı Asker alma Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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