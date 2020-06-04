Terhis olan gencin karantinadaki babaannesine ziyareti ağlattı Hakkari'de görev yaptığı birlikten terhis olan Piyade Er Sebahattin Yavuz, Antalya'da yaşayan babaannesine sürpriz yaptı.

Hakkari'de görev yaptığı birlikten terhis olan Piyade Er Sebahattin Yavuz, Antalya'da yaşayan babaannesine sürpriz yaptı. Karantinadaki mahallede oturan babaanne ile torun, polis bariyerleri ardında duygu dolu anlar yaşadı. Torununa sarılamayan babaannenin gözyaşları sel oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 14 gündür karantinada kalan Lütfiye Yavuz, askerlik görevini tamamlayan torununu karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yaptığı birliğinden terhis olan Piyade Er Sebahattin Yavuz, habersizce babaannesinin karşısına çıktı. Torununu hiç beklemediği anda karşısında göre babaanne sevinçle, "Gittiğinden beri ağlıyorum, yavrum kuzum" diyerek, torununa kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çevrede bulunan komşuları da bu sevince ortak oldu ve "En büyük asker bizim asker" diye tezahürat yaptı.

(Mehmet Demirci/İHA)

Kaynak: İHA