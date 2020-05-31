Terhis olan askerler memleketlerine gidiyor
Gaziantep Otogarı girişi Otobüslerini bekleyen terhis olan askerlerden detaylar Gaziantep'te vatani görevlerini yapan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında terhisleri ertelenen askerler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 31 Mayıs'ta terhislerin, 5 Haziran'da celplerin...
31.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:01
Gaziantep Otogarı girişi
Otobüslerini bekleyen terhis olan askerlerden detaylar Gaziantep'te vatani görevlerini yapan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında terhisleri ertelenen askerler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 31 Mayıs'ta terhislerin, 5 Haziran'da celplerin başlamasını planladıklarını açıklamasının ardından terhis oldu. Askerler, memleketlerine gidebilmek için Gaziantep Otogarı'nda otobüslerini bekledi.
Kaynak: AA