Terhis olan askerler memleketlerine gidiyor Gaziantep Otogarı girişi Otobüslerini bekleyen terhis olan askerlerden detaylar Gaziantep'te vatani görevlerini yapan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında terhisleri ertelenen askerler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 31 Mayıs'ta terhislerin, 5 Haziran'da celplerin...

Gaziantep Otogarı girişi

Otobüslerini bekleyen terhis olan askerlerden detaylar Gaziantep'te vatani görevlerini yapan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında terhisleri ertelenen askerler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 31 Mayıs'ta terhislerin, 5 Haziran'da celplerin başlamasını planladıklarını açıklamasının ardından terhis oldu. Askerler, memleketlerine gidebilmek için Gaziantep Otogarı'nda otobüslerini bekledi.

Kaynak: AA