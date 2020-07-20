Terfi eden Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Özer'in rütbelerini eşi taktı Terfi eden Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer'in rütbelerini eşi Hamide Özer taktı.

Terfi eden Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer'in rütbelerini eşi Hamide Özer taktı.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen rütbe terfi töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, 3'üncü sınıf Emniyet Müdürlüğünden 2'inci sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Doğan Özer'in özgeçmişi okundu. Daha sonra Doğan Özer'in rütbelerini eşi Hamide Özer taktı, ardından kutlama pastası kesildi.

Özer, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da görev ve sorumluluk bilinciyle ülkeye hizmet etmeye devam edeceğini belirterek, eşi ve personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA