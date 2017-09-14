Terfi Beklerken Emekli Edilen Albay, Hint Okyanusunda Korsan Nöbeti Tutuyor

Balyoz Davası'nda 21 yıl hapis cezası alan Kurmay Albay Koray Eryaşa, Anayasa Mahkemesi, İstanbul Askeri Casusluk Davası'na dair geç karar verdiği için, Albay Eryaşa 5 yıl 7 aylık hapis cezasının infaz süresini tamamladı ve tahliye oldu.

TERFİ BEKLERKEN EMEKLİ EDİLDİ

Koray Eryaşa tahliye olmasının ardından Silahlı Kuvvetler'deki görevine devam etmek istedi. Terfi etmeyi ve amiral olmayı bekliyordu ancak emekli edildi.

KÖMÜR GEMİSİNDE KORSAN NÖBETİ TUTUYOR

Sputnik'de yer alan habere göre, sivil hayatta yaşam mücadelesine devam eden Emekli Kurmay Albay Koray Eryaşa, şimdi bir kömür gemisinde korsan nöbeti tutuyor. Davalar boyunca Eryaşa'nın avukatlığını yapan Murat Ergün, Koray Eryaşa'nın gemideki nöbet fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Balyoz davasında önce hapis cezası alan daha sonra tahliye olan Kurmay Albay Koray Eryaşa'nın sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafı tartışma yarattı.