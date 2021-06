Terfi 2021 Yarışmaları Talimatı Yayınlandı

2020-2021 sezonu Terfi Yanşmaları, 28-30 Haziran 2021 tarihlerinde Kayseri ili Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda yapılacaktır.

2020-2021 sezonu Terfi Yanşmaları, 28-30 Haziran 2021 tarihlerinde Kayseri ili Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda yapılacaktır. Terfi Yanşmalarına 2020-2021 sezonu için lisansını vize yaptırmış sporcular katilabilirler. Terfi Yanşmalarına 2020-2021 Suzan Özbek Sezonunda Süper Lig, 1 Lig ve 2. Lig takımlarının B takımları ile liglerde yer almayan takımlar tek takımla katılabilirler. 2020-2021 Suzan Özbek Sezonunda 3. Ligde yer alan kulüplerin B takımlan Terfi Yanşmalarına katılamazlar. Bir kulübün A ve B takımı aynı ligde oynayamaz Terfi Yanşmalarına B takımı ile katılan kulüpler, ileride A takımı ile aynı ligde yer almalari durumuna geldiklerinde bir alt ligde oynamayı kabul ederler. Terfi Yanşmalarında, 5 maçlık Yeni Swaythling Kupa Sistemi) uygulanacaktırç 5 tek maçı yapılacaktır. Bir takım en az 3 sporcu ile Terfi Yanşmalarına katılacaktır. Terfi Yanşmalarına katılacak her takım için katılım ücreti 250 TL'yi Federasyonun hesabına yatıracaktır. Terfi Yanşmalarına katılacak kulüplerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce onaylanmış, sporcu isimlerini de içeren kafile yazılan, katılım formu ve katılım ücreti dekontunu en geç 21 Haziran 2021 saat 17. 00'ye kadar Federasyonumuza gondermesi gerekir. Terfi Yanşmaları kuralariI, 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 19. 00'da Kadir Has Kongre ve Spor Salonu Toplantı Salonunda çekilecektir. Terfi Yanşmalarına katılacak tüm kulüpler alacakları kafile yazısını bulundukları ilin Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne onaylatarak, teknik toplantı öncesinde Federasyon Temsilcisine vereceklerdir. Terfi Yanşmalarına katılan takımlara Federasyonca herhangi bir odeme yapilmayacaktir. Terfi Yanşmalarında dereceye giren ilk 4 (dört) takıma kupa sporcularına madalya verilecektir. Terfi Yanşmalarında en az ilk 3 dereceye giren erkek ve bayan takımlar 2021-2022 sezonunda 3. Ligde yanşma hakkı kazanırlar. 2020-2021 Sezonunda Türkiye Liglerinde yer alan takrmların liglerden çekilmesi halinde, Terfi Yanşmaları sıralamasından çekilen takim kadar takım sayısı kadar takım 3. Lige terfi edecektir.

2021 TERFİ YARIŞMA TALİMATI (pdf) (01. 06. 2021) İndir

2021 TERFİ KATILIM FORMU (excel) (01. 06. 2021) İndir

