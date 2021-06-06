Tereyağ ve bisküvi kutusu içinde 12 tabanca ele geçti: 1 kişi tutuklandı
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Tereyağ ve bisküvi kutusu içinde 12 tabanca ele geçti: 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da tereyağ ve bisküvi kutusu içine gizlenmiş 12 adet tabancayla ve mermiler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da tereyağ ve bisküvi kutusu içine gizlenmiş 12 adet tabancayla ve mermiler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Gümüşhane'den Samsun'a satmak için silah getireceğini bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 59 yaşındaki M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.K.'nin yanında bulunan tereyağı ile bisküvi kutularına gizlenmiş 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K.'nin evinde yapılan aramada ise 2 adet daha ruhsatsız tabanca ile 10 adet şarjör ve 376 adeta çeşitli ebatlarda tabanca mermisi ele geçirildi. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.K. içinde silah bulunan kutuyu bir bakasının bırakıp kaçtığını ve kendisiyle ilgisinin olmadığını iddia etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(Muhammer Ay/ İHA)

Tereyağ ve bisküvi kutusu içinde 12 tabanca ele geçti: 1 kişi tutuklandı
Tereyağ ve bisküvi kutusu içinde 12 tabanca ele geçti: 1 kişi tutuklandı
Tereyağ ve bisküvi kutusu içinde 12 tabanca ele geçti: 1 kişi tutuklandı
Tereyağ ve bisküvi kutusu içinde 12 tabanca ele geçti: 1 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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