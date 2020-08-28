Tercihlere yön verdi, 2 milyon kez tıklandı
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Tercihlere yön verdi, 2 milyon kez tıklandı

İzmirli girişimcilerin üniversite tercihleri konusunda adaylara rehberlik yapan site ve uygulamasını, 1 haftada 1 milyon kişi ziyaret edip yaklaşık 2 milyon kez sorgulama yaptı.

Tercihlere yön verdi, 2 milyon kez tıklandı
28.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:50

İzmirli girişimcilerin üniversite tercihleri konusunda adaylara rehberlik yapan site ve uygulamasını, 1 haftada 1 milyon kişi ziyaret edip yaklaşık 2 milyon kez sorgulama yaptı.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Ödemiş'in, mezun öğrencilerinden oluşan ekibiyle hayata geçirdiği Univerlist internet sitesi ve mobil uygulamaları, tercih döneminin en popüler site ve uygulamaları arasında zirvede yer aldı.

Univerlist'in geliştirdiği tercih botu mobil uygulaması, Apple tarafından kullanıcılarına önerildi ve eğitim kategorisinde en popüler uygulama oldu. Küresel bir marka oluşturma hedefiyle yoluna devam eden Ödemiş'in hedefinde ise eğitim teknolojileri alanında Türkiye'den Unicorn; yani değeri 1 milyar doları aşan bir şirket çıkarmak var.

Girişimci akademisyen Murat Ödemiş ve ekibinin 3 yıl önce Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle Kuluçka Merkezi Minerva'da hayata geçirmeye başladığı univerlist.com, 2020 yılında tüm dünyadan 7,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Site, tercih döneminde ise 1 milyon ziyaret, 2 milyon sorgulama ile en yoğun dönemini yaşadı. Univerlist hakkında bilgi veren Murat Ödemiş, "Türkiye'deki üniversiteleri tüm yönüyle inceleyebileceğiniz gibi İngiltere'den Japonya'ya, Singapur'dan Amerika'ya kadar onlarca ülkedeki binlerce üniversiteyi ve 100 binlerce bölümü de Univerlist ile araştırabiliyorsunuz. Veri tabanında şimdiden 10 bin üniversite bulunan site ile üniversiteleri; başarı sıralamaları, akademik ve sosyal özellikleri gibi 30'dan fazla özelliğe göre inceleyip karşılaştırabiliyorsunuz. Dünyanın en kapsamlı üniversite platformu olmak hedefimiz. 1 milyondan fazla programa ulaşabildiğiniz sitemizde; üniversite karşılaştırma, şehir rehberi, bölüm rehberi, haberler ve blog yazıları, çevrimiçi rehberlik hizmeti, tercih botu, üniversite yorumları da yer alıyor" dedi.

Pandemi döneminde çevrimiçi danışmanlık

Univerlist'in bu yıl ilk defa geliştirdiği proje ile adayların, Yaşar Üniversitesi akademisyen, yetkili ve öğrencilerine online olarak ulaştıklarını da ifade eden Ödemiş, "2 binden fazla görüntülü görüşme ve mesajlaşma, sistem üzerinden yapıldı. Sistem, pandemi süresinde adayların bölümlerle ve üniversite ile ilgili en yetkili kişilerden bilgi almasına katkıda bulundu" diyerek hedeflerinin bu yazılımı geliştirerek, Ar-Ge projesi haline getirip tüm dünyaya ihraç etmek olduğunu belirtti.

Univerlist'in temel amacının öğrencilerin üniversiteler hakkında en doğru bilgiye hızlıca ulaşması olduğunu vurgulayan Murat Ödemiş, "Üniversite tercihi, hayatımızdaki en önemli kararlardan biri. Bu kararı verirken aile, okul, çevre, kendimiz gibi birçok faktör devreye giriyor. Bu karar destek sistemine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki ve dünyadaki tüm üniversiteleri tek bir yerden görmenizi sağlıyoruz. Aynı zamanda yapay zeka destekli algoritmalarımız ile birlikte size en uygun bölümü bulmanıza da yardımcı oluyoruz. KOSGEB Arge İnovasyon Desteği aldığımız 'Adaptif Üniversite Tercih Platformu ve Verilerinin Analizi' projesi ile platformu zenginleştirirken her zaman mühendislik ve veri bilimini ön planda tutuyoruz. Site içerisindeki milyonlarca hareket, beğeni, inceleme sonucunda hangi bölümlerin popüler olduğunu önceden tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Tam zamanlı olarak şuan 10 kişinin çalıştığını belirten Murat Ödemiş, "Bu sayı stajyerlerle birlikte 20'ye ulaşıyor. Şirket olarak birçok öğrencinin staj yapmasını ve istihdamını sağlıyoruz. Erasmus+ programı ile de stajyer alıyoruz, şu an Romanya'dan 1 stajyerimiz bulunuyor. Öğrenciye üreten bir girişimin öğrenciye ve yeni mezuna iş vermesi beni sevindiriyor. Beni en mutlu eden, firmamızda en başından beri yanımda çalışan öğrencilerimi işe almak ve onlarla ortak bir yolculuğa çıkmak. Bu öğrencilerin 1. sınıfta derslerine girdiğimi hatırlatmak isterim. Berk, Burç, Burak, Can, Furkan, Özalp, Yunus, Arın, Anıl, Ali Eren çoğu eskiden öğrencimdi neredeyse 6 yıldır tanışıyoruz, hepsi eski öğrencim, şimdiki iş arkadaşlarım" dedi.

Univerlist ekibinin 2020 yılı sonuna kadar duyurmayı planladığı eğitim teknolojileri alanında yeni projeler de bulunuyor. Bunlar arasında üniversite ve mezun platformu olan Alumuni, üniversite ve şirketlerin genç yetenekleri keşfetmesini sağlayacak Scouting, çevrim içi görüşme ve danışma sistemi Live, çevrim içi kodlama eğitimi sağlayacak Vertere projesinin bunlardan bazıları olduğu ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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