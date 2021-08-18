TERCİHLERE SON 2 GÜN; DİŞ HEKİMLİĞİNE İLGİ ARTIYOR

Tercih sürecinde hedefindeki bölüm hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler üniversitelerin yolunu tuttu.

Tercih sürecinde hedefindeki bölüm hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler üniversitelerin yolunu tuttu. Sağlık bölümlerine ilginin hiçbir zaman azalmadığını belirten Prof. Dr. Elif Sepet, diş hekimliğinin ölmeyen mesleklerden olduğuna ve öğrencilerin bölüme olan ilgisine dikkat çekerek tavsiyelerde bulundu.

Üniversite tercihlerinin tamamlanmasına sayılı günler kaldı. İlk tercihlerinde istediği bölümü merak eden öğrenciler de üniversite ziyaretlerine devam ederken, bir yandan da kariyerleri hakkında uzman isimlere danışmaya devam ediyor. Kontenjanları bu yıl yüzde 11 oranında artırılan diş hekimliği fakülteleri hakkında İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Sepet ve Prof. Dr. Halime Yegane Güven açıklamalarda bulundu.

TERCİH BURSLARI İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ

Aday öğrencilere tercih günleri kapsamında profesyonel destek verdiklerine dikkat çeken Prof. Dr. Elif Sepet, 'Alanını belirlemiş öğrenciler için ikinci aşama hangi üniversiteyi seçeceği, dolayısıyla burada öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar var. Gerek vakıf gerekse devlet üniversiteleri olsun, öncelikle tercih burslarını çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Üniversitenin sunduğu fırsatları da aynı şekilde değerlendirmeleri kendi yararlarına olacaktır. İstanbul Kent Üniversitesi'nin ilk 5 ve Biz Bize Tercih gibi iki birleşik bursu bulunmakta. Fakülteyi seçerken öncelikle akademik kadronun da mutlaka dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Fakültenin müfredatı da son derece önemli' dedi.

ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTTA PROGRAM

Fakültenin müfredatını hazırlarken ulusal ve uluslararası standartta bir program gerçekleştirmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Sepet, 'Burada da ilk hedefimize ulaştık ve geçtiğimiz günlerde İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin ADEE'ye üyeliği gerçekleşti. Böylelikle biz fakülte olarak Avrupa standartlarında bir eğitim vereceğimizin taahhüdünü vermiş bulunuyoruz' diye konuştu.

ÖLMEYEN MESLEK: DİŞ HEKİMLİĞİ

Diş hekimliğinin sağlık alanında ölmeyen mesleklerden bir tanesi olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Sepet, 'Diş hekimliği gelişen teknoloji ile iç içe olan bir meslektir. Dolayısıyla gelişen teknoloji diş hekimliğinde yeni ufuklar açmaktadır. Teknolojik gelişmeleri takip eden diş hekimleri hiçbir zaman işsiz kalmayacaktır. Sağlık alanında diş hekimliğine olan talep her zaman oldukça yüksek. Bu sene bir önceki seneye göre talebin daha da arttığını söyleyebilirim' dedi.

DİŞ HEKİMLİĞİ SABIR GEREKTİRİYOR

Meslek seçiminde adayların dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Prof. Sepet, şu önerilerde bulundu:

'Çocukluğundan beri hayallerini kurdukları, yeteneklerine ve kişisel özelliklerine göre bir karar vermeleri son derece önemli. Diş hekimliği iletişim becerilerini, el yeteneğini, sabrı gerektiren çok önemli bir alan. Dolayısıyla bu mesleği seçmeye karar vermeden önce mutlaka aday öğrencilerimizin bu özelliklerini gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum.'

YETERLİLİK ESASLI PROGRAM HAZIRLADIK

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Derneği'ne (ADEE) üye üniversiteler arasında yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Halime Yegane Güven ise, derneğin avantajları hakkında şu bilgileri verdi:

'ADEE,1975 yılında kurulan, Avrupa'da diş hekimliği eğitimini ve eğitimcilerini temsil eden bağımsız bir kuruluştur. Avrupa Komisyonu Eğitim ve Gençlik Dairesi, diş hekimliği de dahil bazı mesleklerin eğitimlerinde minimum standartları belirlemek için DENTED Projesi adı verilen bir tematik network projesi başlattı. Bu projede yer alan ADEE, 200 civarında diş hekimliği fakültesini ziyaret ederek; ders programlarının yapısı, içerikleri, değerlendirme yöntemleri, kalite güvencesi açısından incelemelerde bulundu. Bunun sonunda 'Yeni Avrupa Diş Hekimi' tanımı yapıldı ve fakülteden mezun olduğunda kazandırılması gereken yeterlilikler belirlendi. Bu kapsamda diş hekimliği fakülteleri kendi durumlarını öğrenmek, eksiklerini saptamak için ADEE'yi davet etmektedir. Türkiye'den 6 okulda ziyaret gerçekleşmiştir. Bizler, yeni kurulan bir üniversitenin avantajı olarak, ADEE'nin ziyaret sonuç raporlarından yararlanıp, ders programlarımızın yapısını ve içeriklerini, ders kredilerini düzenleyerek, yeterlilik esaslı bir program hazırladık. Şimdi, öğrenme yöntemleri ve değerlendirme yöntemlerini daha çağdaş hale getirmeye çalışıyoruz. İlk mezunlarımızı verdikten sonra fakültemizi ADEE'nin denetimine açacağız. Daha sonra da akreditasyon yolunda yürüyeceğiz.?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı