Tercihlerde Rehberlik Önemli!

LYS sonuçlarının 11 Temmuz Salı günü açıklanmasıyla tercih maratonu da başlayacak. Hayatlarının en önemli kararını verecek adaylar 18 Temmuz – 26 Temmuz tarihleri arasında istedikleri bölüm ve üniversite için resmi tercihlerini yapacak.

Üniversite maratonunda yeni bir süreç başlıyor. Zorlu sınavlar sonrasında binlerce aday 11 Temmuz Salı günü puanların açıklanmasıyla şimdi de tercih maratonuna başlayacak. Hayalini kurdukları bölüm ve üniversite için adaylar bir de tercih döneminde ter dökecek.

Üsküdar Üniversitesi bu süreçte de adayları yalnız bırakmıyor. Bu zorlu süreçte adaylara yol gösteriyor. Bu kapsamda aday öğrencilerin doğru tercihte bulunmaları için 3 Temmuz'da Tercih ve Tanıtım Günlerine başladı. Tanıtım günleri 26 Temmuz'a kadar devam edecek.

Sağlıklı ve doğru tercihte rehberliğin önemine dikkat çeken uzmanlar adaylara tercih ve tanıtım günleri boyunca rehberlik hizmeti sunacak.

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi eğitim uzmanı Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş ve Uzm. Ahmet Alkayış öncülüğünde güçlü tercih danışmanı kadrosu bu süreçte tercihleri konusunda adaylara yardımcı olacak.

Altunizade Kampüsü başta olmak üzere diğer yerleşkelerinin kapılarını öğrenci ve ailelerine açan Üsküdar Üniversitesi, deneyimli akademik ve uzman kadrosu ile adaylara meslek seçimi ile ilgili bilgi veriyor.

Aday öğrencileri Üsküdar Üniversitesinde okuyan öğrenciler karşılıyor. Üniversiteyi adaylara gezdiren öğrenciler, adayların merak ettikleri tüm sorulara da cevap veriyor.

KARİYER TESTİ İLE MESLEĞİNİ BELİRLE!

Üsküdar Üniversitesi, seçeceği meslek konusunda kararsız kalan adaylara kariyer testi imkânı sunuyor. Adaylar 'Kariyer Testi' ile ilgi duydukları alanları ve bölümleri tespit edebilecek.

"Holland Meslek Tercihi Puanlama Cetveli" olarak da bilinen Kariyer Testi, 90 sorudan oluşuyor. Adayların sorulara verdiği "hoşlanırım" ya da "hoşlanmam" yanıtı adayların kişilik tipini ortaya çıkarıyor.

"Gerçekçi", "Araştırıcı", "Artistik", "Sosyal", "Girişimci" ve "Geleneksel" olarak belirlenen tiplerin belirgin özelliklerinin öne çıktığı Kariyer Testi'nde bu tiplere uygun etkinlikler ve tipik meslekler anlatılıyor.

Kariyer Testi, seçeceği meslekle ilgili karar vermekte zorlanan adaylara ilgi duydukları alan konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor.