Tercihler tekrar uzatılır mı? 2021 YKS tercihleri tekrar uzatılacak mı? YKS, TYT tercihleri 20 Ağustos'ta mı bitiyor? Uzar mı?

Son dakika gelen habere göre Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik bir toplantı yaptı. Bunun ardından öğrenciler baraj puanı düşecek mi sorusuna ek olarak YKS 2021 tercihleri tekrardan uzar mı merak etti. Bildiğiniz gibi YKS tercihleri 20 Ağustos'a uzatılmıştı. Peki, tercihler tekrar uzar mı? YKS tercihleri tekrardan uzayacak mı? YKS son tercih tarihi ne zaman?

YKS tercihleri 5-13 Ağustos arası olarak belirlenmişti. Sonradan yapılan açıklamayla bu tarih 20 Ağustos'a uzatıldı. Üniversite adayları YKS tercihleri tekrardan uzar mı araştırma yapıyor. Peki, Tercihler tekrar uzatılır mı? 2021 YKS tercihleri tekrar uzatılacak mı? YKS, TYT tercihleri 20 Ağustos'ta mı bitiyor? Uzar mı? İşte detaylar...

2021 YKS TERCİHLERİ UZATILDI MI? NE ZAMANA UZADI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre yangın ve sel felaketleri sebebiyle 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Türkiye, günlerdir devam eden yangın ve sel felaketleriyle boğuşuyor. Diğer tarafta ise başta yangın ve sel felaketlerinin meydana geldiği bölgelerde yaşayan öğrenciler olmak üzere tüm Türkiye yangın ve sellerle ilgili gelecek iyi haberlere kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel ve yangın felaketleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih tarihleri uzatıldı.

YKS 2021 TERCİHLER TEKRARDAN UZAR MI?

Bu yıl, üniversite hayalleri için YKS 2021 sınavında ter döken 2 milyondan fazla adayın yüzde 32'si barajı geçemedi. Baraj puanı alamayan öğrenciler, tercih yapma hakkına da sahip olamıyor. Tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erecek.

Tercihler normalde 5-13 Ağustos arasındaydı. Sonradan yapılan açıklamayla tercihlerin süresi uzatılmıştı. Tercihler 20 Ağustos günü sona erecektir.

Öğrenciler tekrardan tercihler uzar mı merak etmişti. Tercih süreleri tekrardan uzayacak mı henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Şimdilik son tercih süresi 20 Ağustos Cuma günüdür.

YKS son tercih tarihi : 20 Ağustos 2021 Cuma

YKS 2021 BARAJ PUANI DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik bir toplantı yaptı. Toplantının sonunda tamamlanan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Kısa bir süre içinde nihai kararın çıkması bekleniyor.

Üniversiteye girişte tercih dönemi sürerken, baraj puanlarının düşürülmesi gündemde. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili yapılan toplantı sonunda konuya ilişkin yürütülen çalışmayı tamamladı. Söz konusu çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Kısa süre içinde de nihai kararın açıklanması bekleniyor.