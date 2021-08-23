Tercihler bitti mi? 2021 YKS tercihleri bitti mi? Üniversite tercih yapmayanlar ne yapacak? Kimler ek tercih yapabilir?

Üniversite tercih sürelerinin uzatılmasıyla birlikte vatandaşlar YKS tercihleri ne zaman bitecek merak etmişti. 1. tercihler 20 Ağustos günü sonlanmıştı. Bunun ardından öğrenciler, adaylar 2. tercihler, ek tercihler ne zaman başlayıp ne zaman bitecek araştırmaya başladı. Peki, Tercihler bitti mi? 2021 YKS tercihleri bitti mi? Üniversite tercih yapmayanlar ne yapacak? Tercih yapmayanlar üniversiteye yerleşecek mi? Tercih yapmayanlara ne olacak? İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite tercih sürelerinin uzatıldığını duyurmuştu. Peki, Tercihler bitti mi? 2021 YKS tercihleri bitti mi? Üniversite tercih yapmayanlar ne yapacak?

TERCİHLER BİTTİ Mİ?

Üniversite tercihleri 20 Ağustos Cuma 2021 günü saat 23:59 'da sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tercihlerine ilişkin geçtiğimiz günlerde paylaşımda bulunmuştu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2021 Tercih tarihlerinin uzatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması;

''Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

EK TERCİH NE ZAMAN?

Henüz ek tercihler ne zaman yapılır resmi açıklama gelmedi. Bu yıl normal tercihler 5-20 Ağustos arasında yapılacak. Baraj puanlarının düşürülmesiyle birlikte baraj puanı 140-150 arasında olanlar tercihlerini ek tercih döneminde yapabiliyor. Dediğimiz gibi bu yıl ek tercih tarihleri açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz yıl yani 2020'de ek tercihler 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da yakın tarihler arasında yapılacağı tahmin ediliyor.

KİMLER İKİNCİ EK YERLEŞTİRME YAPABİLİR?

Yükseköğretim Kurulu'nca 2021-YKS sonuçları etraflıca değerlendirilmiş olup küresel çapta devam eden COVID-19 salgınının ülkemizdeki eğitim ve öğretim alanındaki olumsuz etkileri de dikkate alınarak yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni kararlar alınmıştır.

Buna göre; Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

-AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır.

-2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından "TYT puanı asgari 140"; "AYT/YTD puanı asgari 170" olan adaylar da yararlanabilecektir.?

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. "Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak" TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verilmiştir.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar "önlisans programlarında", AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar "lisans programlarında" boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.