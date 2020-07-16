"Tercihinizi son dakikaya bırakmayın"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Tercihinizi son dakikaya bırakmayın"

Tercih süresinin çok kısa olacağından öğrencilerin üniversiteleri ve meslekleri iyi araştırması gerektiğini dile getiren Eğitimci Abdülkadir Gayretli, "Tercihinizi son dakikaya bırakmayın" dedi.

16.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:21

Tercih süresinin çok kısa olacağından öğrencilerin üniversiteleri ve meslekleri iyi araştırması gerektiğini dile getiren Eğitimci Abdülkadir Gayretli, "Tercihinizi son dakikaya bırakmayın" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sınav heyecanını ve stresini atlatan öğrenciler, sınav sonuçlarını ve tercih dönemini beklemeye başladı. ÖSYM'nin açıkladığı resmi takvime göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

"ARAŞTIRMA YAPMAK İÇİN ZAMAN KISA"

Tercih süresinin çok kısa olacağından öğrencilerin üniversiteleri ve meslekleri iyi araştırması gerektiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "28 Temmuz'da sonuçların açıklanması ile birlikte tercihlerin ÖSYM sistemine girileceği süre bir hafta olarak tahmin ediliyor. Bu nedenle öğrencilerin hedeflerindeki üniversiteler ve bölümler ile ilgili araştırma yapabilmek için kısa bir zamanları kalıyor. Bu yüzden öğrencilerin, sonuçların açıklanacağı tarihe kadar üniversiteler ve bölümler ile ilgili araştırmalarını tamamlamaları gerekiyor. Öğrenciler tercihlerini son dakikaya bırakmamalı" diye konuştu.

"TERCİH SÜRECİNİ RAHAT GEÇİRİN"

COVID-19 süreci nedeniyle birçok üniversitenin tanıtımlarını online sistemi sürdürdüğünü ifade eden Gayretli, "Öğrenciler üniversitelerin web sitelerinden akademik kadro, burslar, fırsatlar ve üniversitelerin ayrıcalıkları ile ilgili bilgi almalılar. Üniversitelerin konumu ve yerleşkeleri ile ilgili bilgi edinebilirler. Gerekirse üniversite yetkilileri ile online görüşmelere katılıp bölümler ile ilgili detaylı bilgi almalılar. Öğrenciler araştırmaları sonucunda edindikleri bilgiler doğrultusunda tercih listesinin taslağını oluşturabilirler. Bu süreçte edinilen bilgiler öğrencilerin hedeflerini netleştirmelerini, tercih sürecini daha rahat ve bilgi sahibi olarak geçirmelerini sağlayacaktır. İyi bir araştırma yapmak öğrencileri üniversite ve bölüm tercihlerinde doğru karara daha çok yaklaştıracaktır" şeklinde konuştu.

"ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP DİPLOMAYLA MEZUN OLUN"

Öğrencilerin üniversite tercih kitapçıklarında akreditasyona dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatan Gayretli, "Artık hangi üniversitenin hangi programlarının akredite edilmiş olduğu tercih kitapçıklarında görülebiliyor. Üniversiteler için akreditasyona sahip olmak eğitimin kalitesini belgelemek anlamına geliyor. Bu konuya dikkat ederek daha bilinçli tercihler yapılması gerekiyor, çünkü uluslararası akreditasyona sahip bir programdan mezun olmak demek aynı zamanda uluslararası geçerliliğe sahip bir diploma anlamına da geliyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, 60 uluslararası akreditasyonla, Türkiye'de en çok akredite edilmiş programa sahip üniversite konumundayız ve uluslararasılaşma çabalarımız aldığımız uluslararası derecelerle karşılığını buluyor" dedi.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 3. Sayfa
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü Dünya
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı Magazin
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği Politika
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Milan'ı galibiyete taşıdı
Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Milan'ı galibiyete taşıdı
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Celal Adan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Özkan Uğur Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Adem Büyük Ünal Karaman Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Darbe Şehit Twitter Ayasofya
Şu an buradasınız: "Tercihinizi son dakikaya bırakmayın" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 12:21:37. #1.15#
title