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Tercihin RTEÜ Olsun, Bursun Hazır Olsun

Tercihin RTEÜ Olsun, Bursun Hazır Olsun
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİRTİRME VAKFI2021 YILI BURSLARISÜPER BURS: Aylık 3. 000 TLTürkiye genel başarı sıralamasında (ek puanlı yerleştirme başarı sırası hariç) ilk 1. 000'e giren ve Üniversitemizin lisans programlarından herhangi birine yerleşen öğrencilere verilir.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİRTİRME VAKFI

2021 YILI BURSLARI

SÜPER BURS: Aylık 3. 000 TL

Türkiye genel başarı sıralamasında (ek puanlı yerleştirme başarı sırası hariç) ilk 1. 000'e giren ve Üniversitemizin lisans programlarından herhangi birine yerleşen öğrencilere verilir.

BAŞARI BURSU: Aylık 2. 000 TL ve 1. 000 TL

Türkiye genel başarı sıralamasında (ek puanlı yerleştirme başarı sırası hariç) aşağıdaki tabloda yer alan başarı sıralamalarından herhangi birine sahip olan öğrencilere verilir.

TERCİH BURSU: Aylık 1. 000 TL

Üniversitemizin Tıp, Mühendislik ve Mimarlık, Hukuk ve İlahiyat Fakülteleri'nin programlarından herhangi birine ilk tercihi olarak yerleşen ilk üç öğrenciye verilir.

GENEL KURALLAR

Burslar, zorunlu hazırlık sınıfı dahil programın normal öğrenim süresi boyunca ve her öğretim yılında dokuz ay olarak ödenir. Genel akademik not ortalaması 4, 00 üzerinden 2, 50'nin altına düşen veya birden fazla başarısız dersi bulunan öğrencinin bursu takip eden dönemden itibaren; uzaklaştırma veya daha üst bir ceza alan, derse kayıt yapmayan, devam etmeyen veya kayıt donduran öğrencinin bursu dönem sonu beklenmeden kesilir. Birden fazla burs kazanan öğrenciye kazandığı en yüksek burs ödenir. İkinci Öğretim Programları ile Ek Yerleştirmelerde burs uygulaması yoktur.

Kaynak: Habermetre

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