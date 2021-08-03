"Tercihim Eskişehir" platformu tercih sürecinde aday öğrencilerinin yanında

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin girişimleriyle hayata geçirilen ve üç üniversiteyi tek bir çevrimiçi platformda buluşturarak tüm yönleriyle bu üç üniversiteyle birlikte Eskişehir'i de üniversite adaylarına tanıtmayı amaçlayan...

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin girişimleriyle hayata geçirilen ve üç üniversiteyi tek bir çevrimiçi platformda buluşturarak tüm yönleriyle bu üç üniversiteyle birlikte Eskişehir'i de üniversite adaylarına tanıtmayı amaçlayan "Tercihim Eskişehir" in ikincisi 3-4-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl 128 bin 247 kez erişim sağlanan Tercihim Eskişehir platformunda beş farklı başlıkta düzenlenen toplam 221 çevirim içi söyleşi yapıldı. Bilim, sanayi, teknoloji, iş, sanat ve kültür dünyasının seçkin isimleri de eşsiz deneyimlerini paylaşarak zorlu tercih sürecinde gençleri yalnız bırakmadılar.

"Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri" araştırmasında üç yıldır birinci sırada yer alan Türkiye'nin öğrencisiyle en mutlu kenti Eskişehir'in üç üniversitesi, yaşamın her alanında olduğu gibi öğrenci adaylarının doğru meslek seçiminde bulunmaları için de "Tercihim Eskişehir" platformu ile öğrencilere bilgi verme ve tanıtım hizmeti sağlamaya bu yıl da devam ediyor.

2020 yılında öğrencilere kariyer yolcuğunda destek olmak amacıyla kurulan ve üç üniversiteyi tek bir çevrimiçi platformda buluşturan "Tercihim Eskişehir" platformu, akademisyen söyleşileri, çevrimiçi öğrenci buluşmaları, zirve konukları ile çevrimiçi söyleşiler, kampüs söyleşileri ve kariyer danışmanlığıyla bu sene de öğrencilerinin yanında. Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu 3 Ağustos saat 11. 30'da "Eskişehir'de Öğrenci Olmak" başlıklı oturumla bir araya gelerek hem Tercihim Eskişehir'in açılış söyleşisini gerçekleştirdi hem de kendi deneyimlerini paylaşarak Eskişehir'de öğrenci olmaya dair tecrübelerini aktardı.

Rektör Erdal: "Mekan ve zamandan azade platformlar sağlamak bizim görevimiz"

Öğrencilerin gittikleri üniversite ve seçtikleri bölümün geleceklerine yön verdiğini belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, tercih sürecinde "Tercihim Eskişehir" platformu ile aday öğrencilere bilgi ve deneyim aktarmayı amaçladıklarını vurguladı. Rektör Erdal konuşmasına şöyle devam etti: "Mekan ve zamandan azade platformlar sağlamak bizim görevimiz. Bu bağlamda da Tercihim Eskişehir platformu, öğrencilerimize zaman ve mekan sınırı olmadan rahatlıkla bilgiyi ulaşabilecekleri bir ortam sağlıyor, 'Neden Eskişehir? ' sorusunu cevaplıyor. "

Rektör Şenocak: "Eskişehir'de okumak bir ayrıcalıktır"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise Tercihim Eskişehir açılış söyleşisinde şunları aktardı: "Üç üniversite olarak 'Eskişehir'de okumak bir ayrıcalıktır' diyoruz. Sunduğumuz eğitim ve öğretimdeki kalite, sunduğumuz bilimsel çalışmalardaki nitelik ve Eskişehir'in sunduğu imkanlar öğrencilerimize bunu kanıtlayacak, Eskişehir'de okumanın ayrıcalık olduğunu onlara hissettirecektir. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanında aday olan tüm üniversite öğrencilerini Eskişehir'de okumaya davet ediyoruz. "

Rektör Döğeroğlu: "Eskişehir Tercih platformu, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunan bileşenleri içeriyor"

Konuşmasına Eskişehir'deki her 10 kişiden birinin üniversite öğrencisi olduğunu vurgulayarak başlayan Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu da "Üç üniversitemizin iş birliği ile başlatılan ve ikincisiyle devam eden, aslında sürdürülebilirliği de bu vesile ile sağlanan bu önemli platform geçen yıl büyük bir ses getirdi. Üniversite adaylarına tercihlerini yaparken aradıkları, görmek istedikleri her türlü bilgi ve yönlendirmeyi içinde bulabilecekleri bir platform zenginliği sunuldu. Eskişehir Tercih platformu aynı zamanda şehrimizi, üç üniversitemizi tanıtmanın yanı sıra rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunan bileşenleri içeriyor. " dedi.

200'e yakın çevrim içi söyleşi gerçekleştirilecek

İlgi, yetenek ve değerlerine en uygun mesleği bulma ve şehri tanıma imkanı sunan platformda, alanında yetkin akademisyenler 165 farklı üniversite programını tanıtırken kariyer danışmanları da gelecek planlaması konusunda öğrencilerle deneyimlerini paylaşacak. Öğrenci adayları 200'e yakın söyleşiyle yolu Eskişehir'den geçen bilim, sanayi, teknoloji, iş, sanat ve kültür dünyamızın seçkin isimlerden Eskişehir deneyimlerini dinleme fırsatı da bulacak. 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve söyleşilerinin konukları ise sırasıyla: Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkan Yardımcısı Sibel Aksu Yıldırım, TRT Haber'de Dün Bugün Programı Sunucusu Selver Gözüaçık, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Soner Şahin, T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Büyük Veri, Makine Öğretimi, VR, AR ve Sağlık start-UP Yöneticisi Prof. Dr. İsmail Uzun.

Üç üniversiteye ve şehre ilişkin detaylı bilgi almak, oturumları takip etmek, söyleşilere soru bırakmak ve etkinlik takvimine erişmek isteyen aday öğrenciler "Tercihim Eskişehir" platformuna http://www. tercihimeskisehir. com adresinden ulaşabilir.

Kaynak: Habermetre