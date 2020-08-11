Tercih yapacak öğrencilere tavsiyeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tercih yapacak öğrencilere tavsiyeler

Tercih yapacak öğrencilere tavsiyeler'İlgi ve yeteneğinize uygun olan mesleği seçin'İSTANBUL, (DHA) ' Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir YKS süreci geçiren öğrencilerin tercih heyecanı devam ediyor.

11.08.2020 11:18 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:30

Tercih yapacak öğrencilere tavsiyeler

'İlgi ve yeteneğinize uygun olan mesleği seçin'

İSTANBUL, (DHA) ' Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir YKS süreci geçiren öğrencilerin tercih heyecanı devam ediyor. Doğru tercih için tavsiyelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu, 'Kendinizi iyi tanıyın, ne istediğiniz bilin. Sevdiğiniz, ilgi ve yeteneğinizin olduğu mesleği seçerseniz başarı ve mutluluk gelecektir' dedi.

Aday öğrencilerin pandemi nedeniyle zor bir yıl geçirdiğini ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu, 'Bütün geleceğinizi üniversiteye ve tercihlere bağlarsanız strese girersiniz buna gerek yok. Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmesi için üniversite bir fırsattır. Böyle bakmak lazım. Gençler pandemi nedeniyle zor bir yıl geçirdi. Şimdi tercih döneminde aldıkları puanları fakülte ve yüksekokula dönüştürme zamanı. Aday öğrenciler doğru sıralama yaparsa bu süreci sıkıntısız atlatır' diye konuştu.

BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE TERCİH YAPIN

Tercih yaparken her zaman başarı sıralamasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kutlu, 'Puana göre tercih yapmayacağız. Bu yıl sayısal alanında bugüne kadar yaşanmayan bir yığılma yaşandı. Bu hem fırsattır; normalde giremeyeceğiniz bir bölüme girebilirsiniz, yani sıralaması, puanı yüksek bölümleri tercih edebilirsiniz; hem de kesin girerim diye baktığınız bölümlere girememe ihtimalini doğurur. O yüzden başarı sıralamanızın altında tercihler de yapın. Hatta bu yığılmadan dolayı biraz daha aşağılara inin. 24 tane tercih hakkınız var, yelpazenizi genişletin' dedi.

EŞİT AĞIRLIKTA BARAJI GEÇEN ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI

Eşit ağırlık bölümünde barajı geçen öğrenci sayısı geçen yıla göre 150 bin kişi arttığını belirten Kutlu, 'Tercih yapacaklar bunu dikkate almalıdır. Başarı sıralamanızın altına inin. Kontenjan sayıları da arttı. Bu durum öğrencilerin üniversiteye girme şansını da artırmıştır. Sözel bölümünde de öğrenciler kontenjanların azlığından şikayet eder. O yüzden tercih yaparken geçen yılın başarı sıralamasını dikkate alın. Önlisans programları ise toplam kontenjanların yüzde 40'ını oluşturuyor. Bu bölümlerden mezun olan arkadaşlar aldıkları akademik eğitimin yanı sıra doğrudan mesleğe atılabilir. Yine başarı sıralamasına göre tercihinizi yapın. Eğer isterlerse Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıla tamamlayabilirler. TYT'den 150 puan almışsanız özel yetenek sınavına girebilirsiniz' diye konuştu.

10 YIL SONRA NASIL BİR HAYATA YAŞAMAK İSTEDİĞİNİZ BAKIN

Adayın kendine uygun mesleği seçmesinin önemine vurgu yapan Kutlu, 'Meslekte başarı asıl kriterimiz, eğer alanımda başarılıysam asla iş arayan birisi olmam, hep aranan kişi olurum. Hangi mesleği yaparsam yapayım eğer iyiysem, başarılıysam aranan kişi olurum. İlgi ve yeteneğiniz varsa, iyi bir akademik eğitim almışsanız başarı gelir. Mutluluk, saygınlık ve kendi geleceğini inşa edebilme de gelecektir. Kendinizi iyi tanıyın. Kendinizi 5 yıl sonra nerede gördüğünüzü hayal edin, 10 yıl sonra nasıl bir hayata yaşamak istediğiniz bakın. Adaylar kendilerine uygun alanı bulup, onunla ilgili bölümleri tercih etmelidir. O zaman başarı gelir. Anne ve babalarınız sizi en iyi tanıyan insanlar, onların görüşlerini alın. Ailelerin hayata bakışı ile gençlerin bakışı aynı olmak zorunda değil. İlgi, yetenek ve hayaller de öyle. Çocuğunuz için en doğrusunu bulun' ifadelerini kullandı.

TERCİH EDECEĞİNİZ ÜNİVERSİTEYİ GÖRÜN

Tercih edilecek üniversitenin görülmesi gerektiğini aktaran Kutlu, 'Şu anda tercih merkezimizde bulunan akademisyenlerimiz bölümlerle ilgili detaylı bilgi veriyor. Üniversite öğrencilerimiz, üniversite hayatına yönelik bilgi veriyor. Türkiye genelinde 490 tane tercih merkezi kurduk, destek veriyoruz. Pandemi koşullarında önlem alarak tercih edeceğiniz üniversiteyi görün. Laboratuvarını, teknoloji merkezini, hastanelerini görmediğiniz bir okulu yazamazsınız' dedi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA TERCİH SÜRECİ İLERLİYOR

Üniversiteyi görmeye gelen, bilgi alan öğrenciler için pandemi önlemlerinin alındığını söyleyen Kutlu, 'Mart ayından beri koronavirüs önlemlerini en üst seviyede tutuyoruz. Tercih döneminde öğrenci kapıya gelmeden önlem başlıyor. Sosyal mesafe kuralı uygulanıyor, girişte ateş ölçülüyor. Girişe kurulan dezenfeksiyon kabini ile dezenfekte işlemini yapıyoruz. Maske takılması zorunlu ve aynı ayda aynı mekanda bulunabilecek insan sayısını sınırlandırdık' diye konuştu.

Tercih yapacak öğrencilere tavsiyeler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi Ekonomi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü Yaşam
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Magazin
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı
Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor
Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın bilgilerini ifşa eden kadın hapse mahkum oldu
Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın bilgilerini ifşa eden kadın hapse mahkum oldu
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Mahir Ünal Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Merve Boluğur Ufuk Bayraktar
Spor Can Bartu Okan Buruk Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Oruç Lübnan Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Tercih yapacak öğrencilere tavsiyeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 11:30:10. #1.14#
title