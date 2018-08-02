Tercih Yapacak Öğrencilere Aeü Çağrısı

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili ve Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, üniversite tercihi yapacak öğrencilere Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini (AEÜ) tercih etmeleri çağrısı yaptı.

Turpçu, yaptığı yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzunun da yayımlandığını hatırlatarak, AEÜ'nün en güzel ve başarılı üniversitelerinden birisi olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin AEÜ'yü tercih etmelerini canı gönülden istediklerini ifade eden Turpçu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en güzel şehirlerinden olan 'tohum şehri' Kırşehir bu coğrafyanın en kıymetli illerinden birisidir. Buraya öğrenciler geldiklerinde güvenli ve güzel bir coğrafyanın içerisinde olacaklardır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyelerinin tamamı bütün öğrencileri kendi çocuklarına verdikleri eğitim düzeyinde bir eğitim vermeye gayret ettiklerini göreceklerdir. Öğrencilerimiz Anadolu'nun ortasında, her bölgeye yakın, ulaşımı kolay, insanları cana yakın Ahiler ve ozanlar diyarı şirin Kırşehir'e geldiklerine sevinecekler, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine geldiklerine asla pişman olmayacaklardır. Öğrenciler burada hem sosyal hem eğitim hem de kültürel olarak donanımlı bir birey olarak hayata atılmalarını sağlayacak çok kapsamlı çalışmalar yürütüldüğüne şahit olacaklar."