"Tercih ve Kariyer Günleri" etkinliği Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi

ESKİŞEHİR (Habermetre) - "Eskişehir Üniversite Tercih ve Kariyer Günleri", Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve kariyer danışmanları, YKS tercih uzmanları ve eğitim yayıncıları ile çok sayıda üniversite adayı ve davetli katıldı.

Etkinlikte üniversite adayı öğrencilere üniversite ve meslek seçimlerinde yardımcı olmak amacıyla akademisyenler, meslek profesyonelleri ve kariyer danışmanları tarafından sınav kaygısı, başarı formülleri, kariyer planlaması ve bölümler hakkında bilgilendirici atölyeler ve konferanslar düzenlendi.

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