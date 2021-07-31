Tercih Tanıtım Dönemi Seminerleri Başlıyor
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Tercih Tanıtım Dönemi Seminerleri Başlıyor

Tercih Tanıtım Dönemi Seminerleri Başlıyor
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Tercih Tanıtım Dönemimizde 2-3-4 Ağustos tarihlerinde Zoom üzerinden Youtube'da Canlı Yayınlanacak Seminerler dizisi başlıyor.

Tercih Tanıtım Dönemimizde 2-3-4 Ağustos tarihlerinde Zoom üzerinden Youtube'da Canlı Yayınlanacak Seminerler dizisi başlıyor.

2 Ağusots/ 21: 00' de Kayhan Karlı - Değişen Dünya'da Yükseköğretim, Kariyer ve Meslekkler

Join Zoom Meeting

https://gedik-edu-tr. zoom. us/j/99087977626? pwd=MnRkV2h0VnVsKzA3cDRvR2ROa1dkZz09

Meeting ID: 990 8797 7626

Passcode: 102030

3 Ağusots/21: 00'de Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Erkasap : Pandemi Sonrasında Meslekler ve Çalışma Yaşamı

Join Zoom Meeting

https://gedik-edu-tr. zoom. us/j/98967160428? pwd=Q3R1K2pHQ2xQcDUvT3htbjByVTAwdz09

Meeting ID: 989 6716 0428

Passcode: 102030

4 Ağustos/ 20: 00 de Sadık Gültekin: 2021 YKS Puanları ve 180. 000 Barajı

Join Zoom Meeting

https://gedik-edu-tr. zoom. us/j/97887019058? pwd=b2xKM3ZMTDREZEltRGpJcTFSbmN4dz09

Meeting ID: 978 8701 9058

Passcode: 102030

Kaynak: Habermetre

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