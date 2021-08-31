Tercih sonuçları açıklandı mı?

Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı 2021? sorusunun yanıtı son haftaların en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması sonrası YKS yerleştirme sonuçları gelişmesi yaşandı. Peki, tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları başlıkları arama motorlarında sıklıkla aratıldı. Öğrenciler ve veliler merak sonuçların açıklanmasını bekledi. Peki, Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı 2021? İşte, YKS tercih sonuçları! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

2021-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2021-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 31 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 06 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.