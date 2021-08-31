Tercih sonuçları açıklandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tercih sonuçları açıklandı mı?

Haberler.com - Haberler | Gündem

Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı 2021? sorusunun yanıtı son haftaların en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması sonrası YKS yerleştirme sonuçları gelişmesi yaşandı. Peki, tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları başlıkları arama motorlarında sıklıkla aratıldı. Öğrenciler ve veliler merak sonuçların açıklanmasını bekledi. Peki, Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı 2021? İşte, YKS tercih sonuçları! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

2021-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2021-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 31 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 06 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Tercih sonuçları açıklandı mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Mesut Akusta Seren Serengil
Spor Mame Thiam Umut Meraş Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tercih sonuçları açıklandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 08:56:15. #1.15#

title