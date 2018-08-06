Tercih Sadece Senin!

Öğrencilerin hayatını şekillendiren ve gelecek ile hedeflerine ulaşmasında hem lise hem de üniversite seçiminin çok önemli bir yeri var. Bu zor kararı almak için öğrenciler, büyük bir araştırma sürecine giriyor, danışmanlara başvuruyor. Çoğu öğrenci ise hayallerindeki bölümü okumak için dünyanın en önemli okullarına gitmenin yollarını arıyor. Son dönemde öğrencilerin gözdesi haline gelen ülkelerin başında ise Kanada geliyor.

Seneca College

Kanada'nın en büyük kolejleri arasında yer alan ve Toronto merkezli Seneca College; kurulduğu günden bugüne sunduğu programların çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Teori ve pratiğin birlikte öğrenilmesi gerektiğine inanan, eğitim alanlarında yenilikleri devamlı takip eden, girişimci bir yapıya sahip olan Seneca sanattan finansa, modadan teknikerliğe uzanan geniş eğitim yelpazesi sunuyor. Eğitimin uygulanabilir ve güncel olması Seneca College'da öylesine önemli ki aldığınız dersin hocasının aynı zamanda bilinen bir şirkette yönetici olarak karşınıza çıkması da çok mümkün. Lisans, lisansüstü ve sertifika programları ile Seneca, dünyanın dört bir yanından öğrencinin tercihi oluyor.

George Brown College

Şehrin merkezinde yer alan üç kampüsüyle, bütün olanaklara sadece birkaç dakikalık mesafede olan George Brown College, Toronto'nun en köklü kolejlerinden biridir. Sanattan teknolojiye, ekonomiden turizme, aşçılıktan pazarlamaya kadar George Brown, 150'nin üzerinde programla eğitim vermeye devam ediyor. Akademik amaçlı İngilizce programlarından, lisans programlarına, sertifika programlarından lisansüstü programlarına kadar birçok seçenek sunan okul, araştırma ve inovasyona verdiği önem, yaratıcılığa duyduğu saygı ve sanatın önemini vurgulayan tavrı ile Toronto'nun en çok aranan okulları arasında yerini alıyor.

Kanada Toronto'da ve İstanbul'da ofisi bulunan yurt dışı eğitim danışmanlık firması DinamoEdu'nun Kurucu Ortağı Fatih Kuran: "Lise ve üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihini yurt dışından kullanmak isteyen öğrencilerin sayısı oldukça fazla. Bize bu alanda danışmaya gelen öğrencilerin ise eğitim almak için tercih ettiği ülkelerin başında Kanada geliyor. Kanada'nın yaşam tarzının yanı sıra mezun olduktan sonra iş bulma konusunda sunduğu imkanlar öğrencilerin tercihinde önemli rol oynuyor." dedi.