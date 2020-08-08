Tercih maratonu devam ediyor: Öğrenciler üniversiteleri 'yerinde' görmek istiyor Tercih maratonu devam ediyor: Öğrenciler üniversiteleri 'yerinde' görmek istiyorİSTANBUL, (DHA)- İyi bir üniversite için YKS'de ter döken öğrencilerin tercih maratonu devam ediyor.

Tercih maratonu devam ediyor: Öğrenciler üniversiteleri 'yerinde' görmek istiyor

İSTANBUL, (DHA)- İyi bir üniversite için YKS'de ter döken öğrencilerin tercih maratonu devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle adayların tercih yapmalarına online olarak destek veren üniversiteler, kampüsleri yerinde görmek isteyen adaylar içinse alınan önlemlerle beraber fiziksel tanıtımlar da devam ediyor.

Öğrencilerin büyük bir merakla beklediği 2020 YKS tercihleri ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. 14 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek tercihler için adaylar da üniversiteleri gezmeye devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle dijitale taşınan üniversite tanıtımları olmasına rağmen öğrencilerin kampüs ziyaretlerini tercih ettiğini dile getiren İstanbul Kültür Üniversitesi Tanıtım Sorumlusu Burak Arkan, 'Kampüsümüze girişten önce ateş ölçümü yapılıyor, sonrasında gelen ziyaretçilerin TC kimlik numaraları alınıyor. Bu şekilde hem meydana gelebilecek herhangi bir olumsuz durumda geri dönüş sağlamayı amaçlıyoruz hem de kimlerin üniversiteyi ziyaret ettiğini takip etmiş oluyoruz. Gerekli yerlere hijyen malzemelerini koyduk. Çalışanlarımızın tamamında da maske ve siperlik bulunuyor. Çalışma masalarımızdaki paravanlarla da görevlilerimiz ile ziyaretçiler arasındaki sosyal mesafeyi koruduk.' diye konuştu.

DİJİTAL TANITIMLAR BAŞLADI

Koronavirüsün tanıtımları dijitale de taşıdığını ifade eden Arkan, 'Üniversitemize gelmeyen ama bilgi almak isteyen adayları ise dijital ortamda yönlendirebiliyoruz. Öğrencilerin bir kısmı genel olarak üniversiteye gelmeyi tercih ederken virüs korkusundan dolayı dijital tanıtımları tercih edenler de oluyor. Temelde dijital tanıtımla fiziksel tanıtımın hiçbir farkı yok. Aynı ortamda değilsiniz ancak hocalarımız aynı bilgileri, tercihlerle ilgili danışmanlıklarını aynı şekilde orda da yapıyorlar. Adaylar korkmadan üniversiteyi gezebilirler. Önlemlerimizi aldık, ancak her şeye rağmen tereddüdü olanlar varsa onlar da dijital platformlardan bizlere ulaşabilirler.' dedi.

ADAYLAR TECRÜBELİ KİŞİLERE DE DANIŞMALI

Öğrencilerin, aldıkları puanın ve sıralamalarının bölüm seçerken önemli olduğunu belirten Arkan, 'Bunun yanında kendi isteklerini, hangi mesleği yapmak istediklerini bilmeleri de önemli. Bu süreçte tecrübeli kişilerden de yararlanmaları gerekiyor. Adaylar, seçmek istedikleri bölümlerde okumuş ve mesleğe atılmış kişiler varsa onlardan da bilgi almalılar. Bizler, akademik tarafın bilgisini veriyoruz ve bu yönde yönlendiriyoruz ama iş hayatında da başka tecrübeler var.' ifadelerini kullandı.

'DOĞRU TERCİH' İLE FİKİRLER DEĞİŞEBİLİYOR

Öğrencilerin üniversiteyi gezerken de fikir değiştirebildiğini vurgulayan Arkan, 'Burada 'Doğru Tercih' adını verdiğimiz bir danışma merkezimiz bulunuyor. Bu merkezde adayların hem puanı hem de kişisel özellikleri inceleniyor. Çıkan sonuçlara göre adaylar, belki de hiç akıllarında olmayan popüler ya da ilerde iyi icra edebilecekleri bir bölüm varsa ona yönlenebiliyorlar.? dedi.

ZİYARET YOĞUNLUĞU BEKLENİLENİN ÜZERİNDE

Ziyaret yoğunluğunun beklentilerinin üzerinde olduğunu da ifade eden Arkan, 'Pandemiden dolayı bir düşüş yaşanacağını düşünüyorduk ama şu an o düşüş hissedilmiyor. Aileler, bu dönemde de her zamanki gibi öğrencilerin yanındalar. Zaman zaman hayal kırıklıkları olabiliyor. Biz de bu hayal kırıklıklarını rehber öğretmenlerimiz sayesinde yok etmeye çalışıyoruz. Ailelere, öğrencilere fazla yüklenmemeleri gerektiğini, bunun bir son olmadığını, eğitimde değişik alternatiflerin olduğunu anlatmak için çabalıyoruz.' dedi.

Kaynak: DHA