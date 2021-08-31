Tercih değiştirme nasıl yapılır YKS? Üniversite sınavı YKS tercih sonuçları detayları!

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih sonuçlarına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, tercih değiştirme nasıl yapılır YKS? YKS tercihleri değiştirilir mi? YKS tercih değişikliği nasıl yapılır?

Tercih değiştirme nasıl yapılır YKS? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin geleceğini ilgilendiren YKS tercihleri 20 Ağustos tarihinde tamamlanmıştı. Peki, tercih değiştirme nasıl yapılır YKS? İşte, Üniversite sınavı YKS tercih sonuçları detayları! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TERCİH DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR YKS?

2021 YKS tercihleri tercih süresi içersinde değiştirilebilir. Tercih yapma işlemi 20 Ağustos tarihinde tamamlandı. Bugün ise tercih sonuçları açıklandı. Bu nedenle tercih değşitirme işlemi yapılamamakta.

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.