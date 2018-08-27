Tercan Kaymakamlığındaki Silahlı Saldırı

Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, Tercan Kaymakamlığında Müftülükçe düzenlenen toplantıda yaşanan silahlı saldırı ile ilgili "Henüz yaşadıklarımızın acısı hafiflemeden, başka üzücü birtakım iftiralara muhatap olan camiamız ve mensupları, şer odaklarının hedefi olmuştur." dedi.

Erzincan Müftülük binası önünde basın açıklaması yapan Yıldız, sosyal medyada aslı olmayan sözlerin yer aldığını belirtti. Yıldız, "Henüz yaşadıklarımızın acısı hafiflemeden, başka üzücü birtakım iftiralara muhatap olan camiamız ve mensupları, şer odaklarının hedefi olmuştur. İnsanlıktan ve insaftan yeteri kadar nasibini almamış bu çevreler, acımızı yaşamamıza bile fırsat bırakmayarak iftira ve çirkinliklerini özellikle sosyal medya üzerinden göstermişlerdir. Bu ülkede dinle, dindarla ve din görevlileri ile derin hesapları olan bu çevrelerin yaptıkları çirkinliklerin hesabı hukuk önünde sorulacaktır." şeklinde konuştu.

Olayın psikolojik sorunu olan bir hizmetli personel tarafından gerçekleştirildiğini anımsatan Zakir Yıldız, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız görevleri başındayken psikolojik sorun yaşayan bir hizmetlinin saldırısı sonucu hayatlarını kaybettiler. Kesinlikle bir çatışma olmadı, bir katliam yaşandı. Hal böyleyken gerçeğin hilafına iftiraların merkezine konulduğu kurgularla, sosyal medyadan kin kusanlara bunun karşılığında gereken cevap mahkemelerde verilecektir. Ayrıca bu gelişmeler üzerinden polemik oluşturmaya çalışan birtakım insanların, yaşanan acıyı fırsat bilerek, kişi ve kurumlara duydukları kinlerinin seviyelerini ortaya koyması açısından manidar olduğunu da ifade etmek isterim."

Basın açıklamasına Memur-Sen Erzincan Temsilcisi Nebi Gül ile bazı sendika başkanları ve üyeleri katıldı.

Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığında 17 Ağustos'ta Müftülükçe düzenlenen toplantıda Müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu, zanlının da yer aldığı 5 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.