Tercan Evde Okuyor start aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tercan Evde Okuyor start aldı

17.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:07
Tercan Evde Okuyor start aldı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı Erzincan Evde Okuyor Projesi kapsamında Tercan Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri hafta sonu okumuş oldukları kitaplarla fotoğraflarını paylaştılar.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı Erzincan Evde Okuyor Projesi kapsamında Tercan Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri hafta sonu okumuş oldukları kitaplarla fotoğraflarını paylaştılar.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı ve iki hafta sonunda uyguladığı Erzincan Evde Okuyor etkinliğine Tercan ilçesi Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu olarak idareci öğretmen, öğrenci ve veliler ile birlikte özveriyle katıldı.

Okul Müdürü Yavuz Kaya, bu ve buna benzer birçok etkinliği okullarında uyguladıklarını belirterek etkinliğe katılan tüm öğretmen öğrenci ve velilerine çok teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Düzce'de aromatik bitki projesi start aldı
Düzce'de aromatik bitki projesi start aldı
Dört bin yıllık apartman, zamana meydan okuyor
Dört bin yıllık apartman, zamana meydan okuyor
83 yaşındaki Mehmet dede Hukuk Fakültesi'nde okuyor
83 yaşındaki Mehmet dede Hukuk Fakültesi'nde okuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Hakan Taşıyan Defne Samyeli
Spor Neymar Falcao Okan Buruk Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Çocuk Pfizer İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tercan Evde Okuyor start aldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:06:47. #1.14#
title