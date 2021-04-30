Tercan'da tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı
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Tercan'da tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı

Tercan'da tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymak Musa Kazım Çelik başkanlığında belediye başkanları ve kurum amirlerinin katılımı ile tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıda 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde yapılması gerekenler görüşüldü.

Kaymakamımız Musa Kazım Çelik, kurumlar tarafından denetim faaliyetlerinin hassasiyetle yürütülmesi, istisna kapsamındaki işyerleri ve vatandaşlarımızın kurallara riayet edip etmedikleri konularının sıkı bir şekilde takip edilerek beklenen amacın gerçekleştirilmesi için koordineli bir şekilde çalışılmasını istedi. - ERZİNCAN

Tercan'da tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı
Tercan'da tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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