Tercan'da sağanak etkili oldu
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Tercan'da sağanak etkili oldu

Tercan'da sağanak etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesinde sağanak etkili oldu.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesinde sağanak etkili oldu. Bazı işyerleri ve tarım arazileri sel sularından zarar gördü.

Kargın Beldesinde aniden bastıran sağanak sele dönüştü. Beldenin üst tarafından geçen dereden sel geldi. Sel suları dere yatağından kısmi taşarak tarım arazileri ve bazı işyerlerine doldu.

Kargın Belediyesine bağlı ekipler arazide vidanjörle su tahliyesinde bulundu. Vatandaşlar da su baskının olduğu işyerlerinde kovalarla, paspaslarla çalışma yürüttü.

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, "Beldemizde ani bastıran yağış, tarım arazilerimizi, dükkan ve evlere sel gelmesine neden oldu. Rabbim afatından muhafaza eylesin inşallah." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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