Tercan'da psikososyal destek ekibi tarafından depremden etkilenen vatandaşlar için alan taraması...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tercan'da psikososyal destek ekibi tarafından depremden etkilenen vatandaşlar için alan taraması...

Erzincan'ın Tercan ilçesi, köy ve mezralarında 14 Haziran'da meydana gelen merkez üssü Karlıova olan deprem sonrasında psikososyal destek ekibi tarafından alan taraması yapıldı.

Tercan'da psikososyal destek ekibi tarafından depremden etkilenen vatandaşlar için alan taraması...
07.07.2020 08:37 | Son Güncelleme: 07.07.2020 08:58

Erzincan'ın Tercan ilçesi, köy ve mezralarında 14 Haziran'da meydana gelen merkez üssü Karlıova olan deprem sonrasında psikososyal destek ekibi tarafından alan taraması yapıldı.

Konuyla ilgili Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"14 Haziran saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ilimiz Tercan ilçesine bağlı köylerde de hissedildiği ve buna bağlı olarak bazı konutlarda hasar görüldüğü tespit edilmiştir. AFAD ekipleriyle kurulan koordinasyon neticesinde hasar gören köy ve mahalle isimleri belirlenerek depremden etkilenen vatandaşlarımızın en kısa sürede normal yaşamlarına dönmelerini sağlamak ve baş etme kapasitelerini güçlendirmek amacıyla oluşturulan psikososyal destek ekibi tarafından Tercan ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi, Başbudak, Esenevler, Dallıca, Beşgöze, Gökpınar, Ilısu, Kalecik, Kemerçam, Konarlı, Kurukol, Kuzuören, Küllüce, Oğulveren, Sarıkaya, Yalınkaş, Yaylım köyleri ve mezraları olmak üzere 128 hane ziyaret edilerek yapılan alan taraması sonucunda başta psikososyal destek olmak üzere bakanlığımız hizmet modellerinden "Evde bakım yardımı ve engelli aylığı" kapsamında yararlanabilecek 12 vatandaşımız heyet raporu alınması yönünde hastaneye yönlendirilmiş olup; 3 aile ise SED yönünden değerlendirilmiştir. Evleri hasar gören vatandaşlara AFAD tarafından konteynır ve çadır yardımında bulunulduğu; ailelerin ihtiyaçları dahilinde müdürlüğümüz ve paydaş kurumlarda verilen hizmetler hakkında bilgilendirme yapılarak, ailelerin talepleri doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli yönlendirme yapılmıştır." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti Haber
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi Haber
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale...
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi Haber
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti Haber
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi Haber
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı Haber
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
16.6 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
16.6 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Çocuklar 'İnşaatta cansız beden gördük' deyince mahalleli sokağa döküldü
Çocuklar "İnşaatta cansız beden gördük" deyince mahalleli sokağa döküldü
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek
Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Ebru Gündeş Demet Akalın Coşkun Sabah
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Ali Palabıyık Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Su Temmuz Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tercan'da psikososyal destek ekibi tarafından depremden etkilenen vatandaşlar için alan taraması... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 09:37:33. #1.14#
title