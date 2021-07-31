Tercan'da korona virüsle mücadelede denetimler devam ediyor
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Tercan'da korona virüsle mücadelede denetimler devam ediyor

Tercan'da korona virüsle mücadelede denetimler devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'ın Tercan ilçe merkezi ve beldelerinde kademeli normalleşme tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Erzincan'ın Tercan ilçe merkezi ve beldelerinde kademeli normalleşme tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçede hizmet veren esnafların ve pazarcı esnafını ziyaret ederek, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.

İlçe ve pazarcı esnafına salgın süresince kurallara riayet ettikleri için teşekkür eden Kaymakam Çelik, esnaf ve vatandaşların sorun, istek ve şikayetlerini yerinde dinleyerek, maske, mesafe ve hijyen konularını hatırlatarak aşının önemini vurguladı.

Denetimde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cihan Yıldız ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Bilsel, Kaymakam Musa Kazım Çelik'e eşlik etti. - ERZİNCAN

Tercan'da korona virüsle mücadelede denetimler devam ediyor
Tercan'da korona virüsle mücadelede denetimler devam ediyor
Tercan'da korona virüsle mücadelede denetimler devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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