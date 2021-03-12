Tercan'da haftalık tematik denetimler devam ediyor
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Tercan'da haftalık tematik denetimler devam ediyor

12.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:57
Tercan'da haftalık tematik denetimler devam ediyor

Erzincan'ın Tercan ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan 'haftalık tematik denetimler' sürüyor.

Erzincan'ın Tercan ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan 'haftalık tematik denetimler' sürüyor.

Kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte haftalık tematik denetim süreci başladı. Tercan'da ekipler internet kafeler, düğün salonları, parklar, iddia bayileri, cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi ile halı sahaların, cami ve mescitlerin korona virüs tedbirlerine yönelik denetimleri yapıldı. - ERZİNCAN

Tercan'da haftalık tematik denetimler devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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