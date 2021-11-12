Tercan'da Covid-19 denetimleri devam ediyor
Erzincan'ın Tercan ilçesi genelinde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Tercan ilçesi genelinde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Korona virüs ile mücadelede vaka artışlarının önüne geçmek için Tercan Salgın Denetim Timleri, ilçede hizmet veren esnafa Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.
Denetim ekipleri, iş yerlerinde ve yol kontrol noktalarında Covid-19 denetimleri yaparak pazar esnafı ve vatandaşların aldıkları salgın önlemlerini yerinde inceledi. Ekipler ilçe merkezi ve beldelerde vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu yerlerde ise maske konusunda uyarılarda bulundu. - ERZİNCAN
#Korona ile mücadelede sizce hangi tedbirlerin alınması gerek?— Haberler (@Haberler) November 12, 2021
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