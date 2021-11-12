Tercan'da Covid-19 denetimleri devam ediyor

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Tercan ilçesi genelinde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Korona virüs ile mücadelede vaka artışlarının önüne geçmek için Tercan Salgın Denetim Timleri, ilçede hizmet veren esnafa Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.

Denetim ekipleri, iş yerlerinde ve yol kontrol noktalarında Covid-19 denetimleri yaparak pazar esnafı ve vatandaşların aldıkları salgın önlemlerini yerinde inceledi. Ekipler ilçe merkezi ve beldelerde vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu yerlerde ise maske konusunda uyarılarda bulundu. - ERZİNCAN

#Korona ile mücadelede sizce hangi tedbirlerin alınması gerek? — Haberler (@Haberler) November 12, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet