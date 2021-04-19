Tercan'da Covid-19 denetimi
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Tercan'da Covid-19 denetimi

Tercan'da Covid-19 denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Tercan ilçesinde korona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri hafta sonu da devam etti.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde korona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri hafta sonu da devam etti.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik başkanlığında ilçe merkezi ve beldelerinde yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve market, bakkal, manav ve kasapların 10.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeleri konularında denetim gerçekleştirildi.

Denetimde Kaymakam Musa Kazım Çelik'e İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Doğu Dilan Hazar eşlik etti.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, vatandaşların zorunlu haller dışında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında araç kullanmamalarını, ihtiyaçları olduğu durumlarda en yakın yürüme mesafesinde bulunan market, fırın, manav gibi yerlerden ihtiyaçlarını gidermeleri maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini ve ramazan ayı boyunca hafta içi-hafta sonu fırınlarda, marketlerde kuyruk oluşturulmaması için covid-19 tedbirleri kapsamında esnaf tarafından gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. - ERZİNCAN

Tercan'da Covid-19 denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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