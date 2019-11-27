Terazi hırsızı kameraya yansıdı
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Terazi hırsızı kameraya yansıdı

Terazi hırsızı kameraya yansıdıANKARA - Başkentte elektronik teraziyi çalmaya çalışan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

27.11.2019 18:33 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:34

Terazi hırsızı kameraya yansıdı

- Başkentte elektronik teraziyi çalmaya çalışan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın ilçesinde bir markette bulunan elektronik teraziyi çalıp kaçmaya çalışan hırsız, tökezleyip ayağı takılınca teraziyi bırakarak kayıplara karıştı. Kızlarpınarı caddesinde bir markete müşteri gibi gelerek meyve tezgahında bulunan elektronik teraziyi dakikalarca gözleyen hırsız, uygun vakti yakaladığında elektronik teraziyi alıp kaçmaya çalıştı. Kaçarken ayağı tökezleyerek yere düşen hırsız, çaldığı elektronik teraziyi bırakarak kayıplara karıştı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Terazi hırsızı kameraya yansıdı
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