Terazi hırsızı kameraya yakalandı

27.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:10

Başkent'te elektronik teraziyi çalmaya çalışan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir markette bulunan elektronik teraziyi çalıp kaçmaya çalışan hırsız, tökezleyip ayağı takılınca teraziyi bırakarak kayıplara karıştı. Kızlarpınarı Caddesi'nde bir markete müşteri gibi gelerek meyve tezgahında bulunan elektronik teraziyi dakikalarca gözleyen hırsız, uygun vakti yakaladığında elektronik teraziyi alıp kaçmaya çalıştı. Kaçarken ayağı tökezleyerek yere düşen hırsız, çaldığı elektronik teraziyi bırakarak kayıplara karıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA