Teravih kılınacak mı? Ramazan'da teravih namazı kılınacak mı 2021?

Ramazan ayı yaklaşması ile "Teravih kılınacak mı? Ramazan'da teravih namazı kılınacak mı 2021?" soruları müslümanlar tarafından yanıt arıyor. Peki teravih namazı var mı? Teravih namazı camilerde kılınacak mı? Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı.

Türkiye risk haritasında yüksek riskli illerin artmasıyla birlikte belli saatleri kapsayan sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cumartesi, pazar günleri ve akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Ramazan ayına özel ek kısıtlamalar da söz konusu. Peki teravih namazı olacak mı? Teravih namazı camilerde kılınacak mı? Tüm bu sorulara Sağlık Bakanı Koca cevap verdi.

TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Camilerde Teravih namazı kılınacak mı?

Sağlık Bakanı Koca teravih namazlarının tedbirler alınarak kılınacağını açıkladı.

Bakanı Koca "Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek" dedi.

İLK TERAVİH NE ZAMAN 2021?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını kılacak. 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutulacak. Yılın son oruç tarihi ise 12 Mayıs Cumartesi olacak.

Ramazan'da uygulanacak koronavirüs tedbirleri

Ramazan ayında 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Lokanta ve kafeler sadece paket servis yapacak. İşte bu sene ramazanda uygulanacak tedbirler...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi koronavirüs gündemiyle toplandı, ülkedeki son durumla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Masadaki önemli konulardan bir tanesi de ramazan ayında uygulanacak tedbirlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası alınan kararları açıkladı, 81 ilde ramazan boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olacağını söyledi.