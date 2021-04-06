Teravih kılınacak mı? İlk teravih ne zaman?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Teravih kılınacak mı? İlk teravih ne zaman?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Teravih kılınacak mı? İlk teravih ne zaman?

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle camilerde teravih namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyordu. Peki, Teravih kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması 'Şifa Ayı Ramazan' olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katıldı. Gündeme dair de açıklamalar yapan Erbaş, "Teravih kılınacak mı?" konusuna açıklık getirdi. İlk teravih ne zaman?

TERAVİH KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması 'Şifa Ayı Ramazan' olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katıldı. Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız" ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi.

"ORUÇLUYKEN AŞI OLMAKTA SAKINCA YOKTUR"

Ramazan ayına sayılı günler kala aşıyla ilgili sorular da gündeme geldi. Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" dedi.

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını kılacak.

"TERAVİH NAMAZLARI YASAK OLMAYACAK" DENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, Ramazan ayında kılınan teravih namazlarıyla ilgili, "Teravi namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak ama toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı" ifadelerini kullanmıştı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Hadise Esra Erol Ajda Pekkan Hande Erçel
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Teravih kılınacak mı? İlk teravih ne zaman? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 20:43:51. #1.14#
title