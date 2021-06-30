Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
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Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular Otele giren hırsızlar banyodaki bataryaları bile çaldılar Beyoğlu İlçe Emniyet ekipleri 4 hırsızı gözaltına aldı Taksim'de bir otelin içinden çelik kasa, çok sayıda televizyon ve banyo bataryası çalan hırsızlar yakalandı.

Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular

Otele giren hırsızlar banyodaki bataryaları bile çaldılar

Beyoğlu İlçe Emniyet ekipleri 4 hırsızı gözaltına aldı

İSTANBUL - Taksim'de bir otelin içinden çelik kasa, çok sayıda televizyon ve banyo bataryası çalan hırsızlar yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyoğlu Yoğurtçu Faik Caddesi üzerinde bulunan ve pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olduğu öğrenilen bir otelden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olay yerine geldiklerinde otelin iç kapılarının kırıldığını, banyo bataryalarının ve televizyonların yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Otelde ve çevrede yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin eşkalleri tespit edildi. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için harekete geçti.

4 kişi gözaltına alındı

Ekiplerin çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi oldukları belirlenen 4 kişi otelin yanında bulunan bir başka binada kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliğine götürüldü. Burada ifadeleri alınan şahıslar Y.B., Y.T., M.M. ve E.İ.'nin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Otele teras katından girip soymuşlar

Edinilen bilgiye göre, otelin kapalı olmasını fırsat bilen şüpheliler önce otelin bitişiğindeki binaya yerleşti. Daha sonra oturdukları binanın yangın merdivenini kullanarak otelin terasına ulaşan şüpheliler terasta bulunan pencereyi kırarak içeri girdi. Hırsızlar, içeride bulunan 17 televizyon, bir adet çelik kasa ve çok sayıda banyo bataryasını çalarak buradan ayrıldı. Buradan çaldıklarını yine bitişikte bulunan metruk binaya taşıdılar. Şüpheliler bu şekilde oteli 200 bin TL civarında maddi zarara uğrattı. Polisin operasyonuyla, hırsızların çaldığı televizyonlar metruk binanın içinde ele geçirildi.

Teras katının penceresini kırarak içine girdikleri otelden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(SA- MB-ÖFA

Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Terastan girdiler, pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı

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