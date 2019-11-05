Terastan düşen kadın öldü
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 2 katlı evin terasından düşen Fatma Öncel (66), hayatını kaybetti.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 2 katlı evin terasından düşen Fatma Öncel (66), hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yayıklı köyünde oturan Fatma Öncel, 2 katlı evin terasından dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Gürültüyü duyup dışarı çıkan yakınları, Öncel'i yerde kanlar içinde buldu, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öncel'in öldüğü belirlendi. Fatma Öncel'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.