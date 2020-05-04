Terasta mahsur kalan kediyi, itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Terasta mahsur kalan kediyi, itfaiye kurtardı

Terasta mahsur kalan kediyi, itfaiye kurtardı
04.05.2020 16:24 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:24

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 3 katlı bir binanın terasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince merdivenli araç ile kurtarıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 3 katlı bir binanın terasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince merdivenli araç ile kurtarıldı.

Sağlık Caddesi'ndeki 3 katlı binanın terasından 3 gündür kedi sesi geldiğini fark eden çevredekiler, harekete geçti. Binanın terasında mahsur kaldığı belirlenen kedinin kurtarılması için çalışma başlatan mahalleli başarılı olamadı. Bina sahibinin yurt dışında olması nedeniyle içeri girmek mümkün olmayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri kedinin bulunduğu terasa merdivenli araçla ulaştı. Ancak, ürken kedi hemen yan taraftaki inşaata atlayıp, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri kediyi önce sakinleştirdi, ardından da bulunduğu yerden indirerek kurtardı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de 'katil arı' paniği: İnsanları öldürebiliyor Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var Haberler
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haberler
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Henüz 13 yaşında! Bir saat arayla ikinci kafeyi soyarken yakalandı
Henüz 13 yaşında! Bir saat arayla ikinci kafeyi soyarken yakalandı
Son dakika: Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin yargılanan Özgür Tarhan'ın tahliyesine karar verildi
Son dakika: Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin yargılanan Özgür Tarhan'ın tahliyesine karar verildi
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Adana'da yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan kadınlar: Gün yapıyorduk
Adana'da yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan kadınlar: Gün yapıyorduk
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Mfö Pınar Altuğ Bülent Ersoy Gülşen Yüksel
Spor Neymar Falcao Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Terasta mahsur kalan kediyi, itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 16:41:44. #1.14#
title