Terasta mahsur kalan kediyi, itfaiye kurtardı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 3 katlı bir binanın terasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince merdivenli araç ile kurtarıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 3 katlı bir binanın terasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince merdivenli araç ile kurtarıldı.

Sağlık Caddesi'ndeki 3 katlı binanın terasından 3 gündür kedi sesi geldiğini fark eden çevredekiler, harekete geçti. Binanın terasında mahsur kaldığı belirlenen kedinin kurtarılması için çalışma başlatan mahalleli başarılı olamadı. Bina sahibinin yurt dışında olması nedeniyle içeri girmek mümkün olmayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri kedinin bulunduğu terasa merdivenli araçla ulaştı. Ancak, ürken kedi hemen yan taraftaki inşaata atlayıp, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri kediyi önce sakinleştirdi, ardından da bulunduğu yerden indirerek kurtardı.

Kaynak: DHA