Terasta Hint keneviri yetiştiren ODTÜ öğretim görevlisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Terasta Hint keneviri yetiştiren ODTÜ öğretim görevlisi tutuklandı

Terasta Hint keneviri yetiştiren ODTÜ öğretim görevlisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim görevlisi Tanju Aksoy, evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınıp, 'uyuşturucu imal etmek' suçundan mahkemece tutuklandı.

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim görevlisi Tanju Aksoy, evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınıp, 'uyuşturucu imal etmek' suçundan mahkemece tutuklandı. Aksoy, savunmasında, uyuşturucu kullanmaya ABD'de başladığını söyleyerek, "Türkiye'ye döndüğümde satın alabileceğim yer konusunda sıkıntı yaşamaya başladım. Bu nedenle evimde Hint keneviri dikmeye karar verdim" dedi.

Başkentte polis ekipleri, 30 Haziran'da, ihbar üzerine Çankaya'da Tanju Aksoy'un oturduğu eve baskın düzenledi. Evin teras katında saksıların içinde Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramada da uyuşturucu madde tartmada kullanılan hassas terazi bulundu. Ev sahibi ODTÜ öğretim görevlisi Tanju Aksoy ile evde bulunan arkadaşı S.K. adlı kadın gözaltına alındı.

'UYUŞTURUCUYA  ABD'DE BAŞLADIM'Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Tanju Aksoy, savunmasında, uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Daha önce kullanmadığını belirttiği uyuşturucuya 2000 yılında gidip, bir süre kaldığı ABD'de başladığını söyleyen Aksoy, "Türkiye'ye döndüğümde uyuşturucu kullanmaya devam ettim ancak daha sonraları satın alabileceğim yer konusunda sıkıntı yaşamaya başladım. Bu nedenle geçen yıl Kasım ayında taşındığım evde Hint keneviri dikmeye karar verdim. Dubleks olan evin güneş gören terası vardı. Hint kenevirini güneşe ihtiyacı olduğunu bildiğimden terasa saksı içinde dikmeye karar verdim. 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısından Hint keneviri tohumu aldım. Mayıs 2021'de tohumları ektim. İçilebilir duruma gelen Hint kenevirlerini kendim kesip, kuruttum. Bu şekilde kullanmaya başladım" dedi.'HASSAS TERAZİYİ TOHUMLARI TARTMAK İÇİN ALDIM'Tanju Aksoy, uyuşturucu tartmada kullanılan hassas terazinin evinde bulunmasıyla ilgili ise "Torbacıların bana verdiği tohumların doğruluğunu ölçmek için kandırılmamak için almıştım. Hiç kimseye satış yapmadım, satıcı değilim. Bu olaydan dolayı pişmanım" diye konuştu. Aksoy, yakalandığı gün evde bulunan S.K.'nin yıllardır arkadaşı olduğunu, o gün misafirliğe geldiğini ve kendisinin uyuşturucu madde yetiştirip, kullandığından bilgisi olmadığını ileri sürdü. S.K. de ifadesinde Tanju Aksoy ile içki içtiklerini, uyuşturucu kullandığını bilmediğini, evde saksılarda çiçek olduğunu gördüğünü; ancak bunların Hint keneviri olduğunu bilmediğini söyledi.Tanju Aksoy, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'izinsiz uyuşturucu madde imal etmek' suçundan tutuklandı. 

S.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan

Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki iddianame hazır! Görüntüyü yayınlayanlar da dahil 7 kişi hakkında suç duyurusu
Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki iddianame hazır! Görüntüyü yayınlayanlar da dahil 7 kişi hakkında suç duyurusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Terasta Hint keneviri yetiştiren ODTÜ öğretim görevlisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 10:58:42. #1.16#

title