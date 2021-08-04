Terasta Hint keneviri yetiştiren ODTÜ öğretim görevlisi tutuklandı

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim görevlisi Tanju Aksoy, evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınıp, 'uyuşturucu imal etmek' suçundan mahkemece tutuklandı.

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim görevlisi Tanju Aksoy, evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınıp, 'uyuşturucu imal etmek' suçundan mahkemece tutuklandı. Aksoy, savunmasında, uyuşturucu kullanmaya ABD'de başladığını söyleyerek, "Türkiye'ye döndüğümde satın alabileceğim yer konusunda sıkıntı yaşamaya başladım. Bu nedenle evimde Hint keneviri dikmeye karar verdim" dedi.

Başkentte polis ekipleri, 30 Haziran'da, ihbar üzerine Çankaya'da Tanju Aksoy'un oturduğu eve baskın düzenledi. Evin teras katında saksıların içinde Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramada da uyuşturucu madde tartmada kullanılan hassas terazi bulundu. Ev sahibi ODTÜ öğretim görevlisi Tanju Aksoy ile evde bulunan arkadaşı S.K. adlı kadın gözaltına alındı.

'UYUŞTURUCUYA ABD'DE BAŞLADIM'Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Tanju Aksoy, savunmasında, uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Daha önce kullanmadığını belirttiği uyuşturucuya 2000 yılında gidip, bir süre kaldığı ABD'de başladığını söyleyen Aksoy, "Türkiye'ye döndüğümde uyuşturucu kullanmaya devam ettim ancak daha sonraları satın alabileceğim yer konusunda sıkıntı yaşamaya başladım. Bu nedenle geçen yıl Kasım ayında taşındığım evde Hint keneviri dikmeye karar verdim. Dubleks olan evin güneş gören terası vardı. Hint kenevirini güneşe ihtiyacı olduğunu bildiğimden terasa saksı içinde dikmeye karar verdim. 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısından Hint keneviri tohumu aldım. Mayıs 2021'de tohumları ektim. İçilebilir duruma gelen Hint kenevirlerini kendim kesip, kuruttum. Bu şekilde kullanmaya başladım" dedi.'HASSAS TERAZİYİ TOHUMLARI TARTMAK İÇİN ALDIM'Tanju Aksoy, uyuşturucu tartmada kullanılan hassas terazinin evinde bulunmasıyla ilgili ise "Torbacıların bana verdiği tohumların doğruluğunu ölçmek için kandırılmamak için almıştım. Hiç kimseye satış yapmadım, satıcı değilim. Bu olaydan dolayı pişmanım" diye konuştu. Aksoy, yakalandığı gün evde bulunan S.K.'nin yıllardır arkadaşı olduğunu, o gün misafirliğe geldiğini ve kendisinin uyuşturucu madde yetiştirip, kullandığından bilgisi olmadığını ileri sürdü. S.K. de ifadesinde Tanju Aksoy ile içki içtiklerini, uyuşturucu kullandığını bilmediğini, evde saksılarda çiçek olduğunu gördüğünü; ancak bunların Hint keneviri olduğunu bilmediğini söyledi.Tanju Aksoy, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'izinsiz uyuşturucu madde imal etmek' suçundan tutuklandı.

S.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan