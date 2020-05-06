Terasta çıkan yangın paniğe neden oldu
06.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:45
Adıyaman'da bir binanın terasında çıkan yangın esnaflar tarafından söndürüldü.
Adıyaman'da bir binanın terasında çıkan yangın esnaflar tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın terasında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangını fark eden esnaflar, binanın terasına çıkarak burada çıkan yangını söndürdü.
Yangında terasta bulunan halı ve süngerlerin yandığı belirtildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA