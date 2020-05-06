Terasta çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman'da bir binanın terasında çıkan yangın esnaflar tarafından söndürüldü.

Adıyaman'da bir binanın terasında çıkan yangın esnaflar tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın terasında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangını fark eden esnaflar, binanın terasına çıkarak burada çıkan yangını söndürdü.

Yangında terasta bulunan halı ve süngerlerin yandığı belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA