Terasta 23 Nisan coşkusu
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Terasta 23 Nisan coşkusu

Terasta 23 Nisan coşkusuSAMSUN'da yaşayan Gülay ve Şaban Çavuş çifti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaşları 9 ile 14 yaş arasındaki 3 çocukları için oturdukları binanın terasını kutlama yaptı.

23.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:34
Terasta 23 Nisan coşkusu

Terasta 23 Nisan coşkusu

SAMSUN'da yaşayan Gülay ve Şaban Çavuş çifti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaşları 9 ile 14 yaş arasındaki 3 çocukları için oturdukları binanın terasını kutlama yaptı.

İlkadım ilçesinde yaşayan Gülay ve Şaban Çavuş çifti koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Yusuf Hakan (14), Fatma Zehra (10) ve Ayşe Zümra (9) adlı çocukları için oturdukları binanın terasını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel olarak hazırladı. Yaklaşık bir gün süren çalışma ile teras balonlar, Türk Bayrakları, kurdeleler, Atatürk posterleri ile süslendi. 3 kardeş, günün anlamını içeren konuşma yaptı, şiirler okuyup halk oyunu oynadı. 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

'TIPKI OKULDAYMIŞ GİBİ'

Ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi Fatma Zehra Çavuş, 23 Nisan'da neşeli ve heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Evimizi bir şenlik alanına çevirdik. Tıpkı okuldaymış gibi tören yapılıyormuş gibi bizde evimizde tören yaptık. Şiir okuduk, dans ettik, halk oyunları oynadık. Çok eğlendik" dedi.

'BİZİM BAYRAMIMIZ'

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Zümra Çavuş ise, "23 Nisan bizim bayramımız bütün çocukların. Her nerede olursak olalım bizim bayramımız olduğu için her şartta kutlarız. Okuldaki gibi aynı duyguları yaşamaya çalışıyoruz. Evde bayramı kutladık çok güzel oldu mutlu olduk" diye konuştu. Koronavirüs nedeniyle bayramı evde kutlamak zorunda kaldıklarını söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Hakan Çavuş da, "Okullardaki coşkuyu evimize taşıdık. Evimizin terasında kutlama yaptık. 100'üncü yıl coşkusunun heyecanını da yaşadık ayrıca" dedi.

'ATAMIZDAN HEDİYE'

Akıl ve zeka oyunları eğitmeni Gülay Çavuş çocuklarına evde 23 Nisan coşkusunu yaşatmaya çalıştıklarını dile getirerek 'Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamadığımız için elimizdeki malzemelerle evimizin terasını süsledik. Yaklaşık bir gün çocuklarımla beraber terası 23 Nisan'a hazırladık. Anne baba olarak onlara bu ortamı hazırlamış olduk. Çocuklarımız neşe ve eğlenceyle bayramı kutladılar. 23 Nisan Atamızdan bize hediye. Bu coşkuyu her ne şartta olursak olsun yaşamamız gerekiyor. Bu bizim bir vazifemiz' dedi. Şaban Çavuş ise çocuklarının 23 Nisan nedeniyle çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek 'Bu yıl okul yerine bayramı evimizde kutladık. Çocuklarım aynı okuldaki bir törenmiş gibi evde bir tören programı hazırladılar. Bizde onlara destek olduk. Neşeyle bayramı birlikte kutladık' şeklinde konuştu.

Terasta 23 Nisan coşkusu

Kaynak: DHA

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