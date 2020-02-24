Terasında uyuşturucu madde yetiştiren kişi tutuklandı
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Terasında uyuşturucu madde yetiştiren kişi tutuklandı

Ataşehir'de ihbar üzerine gittikleri adreste şüpheli davranışlarda bulunan kişiler üzerinde inceleme yapılan polis, evde uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.

24.02.2020 21:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:16
Terasında uyuşturucu madde yetiştiren kişi tutuklandı

'de ihbar üzerine gittikleri adreste şüpheli davranışlarda bulunan kişiler üzerinde inceleme yapılan , evde uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 15 Şubat Cumartesi günü İnönü Mahallesi'nde bir binanın teras katından kadın çığlıkları yükseldiği yönünde ihbar değerlendiren Mobil Park Timleri, gittikleri adresteki şahısların davranışlarından ve evdeki kokudan şüphelenerek inceleme başlattı.

Polisler söz konusu adreste Ayhan Ö'nün uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığına dair istihbarat doğrultusunda şüpheli Ayhan Ö. (48), ile adreste bulunan Serkan M. (33), ve Serhan P'yi (25) gözaltına aldı. Ekiplerin evde yaptıkları aramalarda uyuşturucu imalatı düzeneği ile bir miktar Hint keneviri, kenevir tohumu ve narkotik madde ele geçirildi.

Açıklamada yakalanan şahıslardan Ayhan Ö'nün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği, Serkan M. ve Serhan P. için de adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Terasında uyuşturucu madde yetiştiren kişi tutuklandı
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