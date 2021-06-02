Terasında hobi olarak başladığı sebze yetiştiriciliğinde organik sertifikalı üretici oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Terasında hobi olarak başladığı sebze yetiştiriciliğinde organik sertifikalı üretici oldu

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'da hobi amacıyla başladığı sebze yetiştiriciliğini zaman içinde mesleğe dönüştüren 60 yaşındaki Mirgün Ünal'ın ürettiği organik fide-tohum ve sebzeler, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor.

Ankara'da hobi amacıyla başladığı sebze yetiştiriciliğini zaman içinde mesleğe dönüştüren 60 yaşındaki Mirgün Ünal'ın ürettiği organik fide-tohum ve sebzeler, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor.

Evinin terasında hobi olarak domates yetiştiren Mirgün Ünal, çocukları ve komşularının olumlu yorumları üzerine küçük bir bahçede sebze yetiştiriciliği yapmaya karar verdi.

Yaklaşık 11 yıl önce Çubuk ilçesine bağlı Eğriekin Mahallesi'nde 698 metrekarelik bir yer alarak ilk serasını kuran Ünal, organik sebze yetiştirmek için araştırmalar yaptı.

Zamanla ekim alanını ve sera sayısını artırarak sertifikalı organik fide-tohum ve sebze yetiştirmeye başlayan Ünal, oğlu Kemal Mirzat'ın da bu işe ilgi duyup ziraat mühendisi olmasıyla işini büyüttü.

Ünal, organik sertifikalı ürünlerini bazı marketlerin yanı sıra organik üretim yapan firmalardan gelen sipariş ve internet üzerinden siparişlerle Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketiciye ulaştırıyor.

"Burada çok mesai harcıyoruz, çok da zevk alıyoruz"

Mirgün Ünal, AA muhabirine, 40 yaşındayken kendi işini yapmak için özel bir şirketteki yöneticilik görevinden ayrıldığını, bir süre inşaat işiyle uğraştığını anlattı.

Evinin terasında yetiştirdiği domateslerin beğenilmesi üzerine bu işi profesyonel olarak yapmaya başladığını belirten Ünal, "Bugün 21 bin metrekare açık alan ile 4 bin metrekarelik kapalı serada üretim yapıyoruz. Çok para kazanmıyoruz ama mutluyuz. Kadro giderek büyüyor. Yanıma çocukluk arkadaşım ve oğlum de geldi. Burada çok mesai harcıyoruz, çok da zevk alıyoruz." diye konuştu.

Organik tarım ve özellikle fide yetiştirmenin çok meşakkatli olduğunu dile getiren Ünal, kurdukları ısıtma ve sulama sistemiyle yılın 10 ayında hem fide hem de sebze üretimi yaptıklarını söyledi.

Ünal, hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de bağımsız denetim firmaları tarafından denetlendiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Siparişlere yetişmekte güçlük çekiyoruz. Burada tamamı sertifikalı organik ürünler yetiştirip satıyoruz. Bütün sebze çeşitlerini yetiştirebiliyoruz. Fide anlamında da ne istenilirse yetiştirebiliyoruz. Saksıda yeşillikler anlamında süpermarketlerde satılmak üzere patenti bizde olan ürünler yetiştiriyoruz."

Ünal, hedefinin kurutulmuş sebze ve turşu da üretmek olduğunu sözlerine ekledi.

27 yaşındaki Kemal Mirzat Ünal ise kendi ata tohumlarından kendi ürünlerini yetiştirdiklerini belirterek, sağlıklı ürünler yetiştirdikleri için çok huzurlu olduklarını söyledi.

Terasında hobi olarak başladığı sebze yetiştiriciliğinde organik sertifikalı üretici oldu
Terasında hobi olarak başladığı sebze yetiştiriciliğinde organik sertifikalı üretici oldu
Terasında hobi olarak başladığı sebze yetiştiriciliğinde organik sertifikalı üretici oldu
Terasında hobi olarak başladığı sebze yetiştiriciliğinde organik sertifikalı üretici oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Yağ bezesi ameliyatı yüzünden 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor
Yağ bezesi ameliyatı yüzünden 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en çok İstanbul'da en az ise Bayburt'ta bulunuyor
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en çok İstanbul'da en az ise Bayburt'ta bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Antony Blinken Binali Yıldırım
Magazin Alişan Bergen Oğuzhan Koç Aslı Bekiroğlu
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Ergin Ataman Roland Garros Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Terasında hobi olarak başladığı sebze yetiştiriciliğinde organik sertifikalı üretici oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 13:00:05. #1.16#

title