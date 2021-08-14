Teras katta çıkan yangın, yan binadaki 2 dairede hasara yol açtı
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Teras katta çıkan yangın, yan binadaki 2 dairede hasara yol açtı

Teras katta çıkan yangın, yan binadaki 2 dairede hasara yol açtı
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 3 katlı binanın teras katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 3 katlı binanın teras katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında teras kat kullanılmaz hale gelirken, yandaki 2 daire de zarar gördü.

Umut Mahallesi 3867 Sokak'taki 3 katlı bir binanın teras katında, saat 11.30 sıralarında, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında teras kat ile yandaki 2 daire de zarar gördü.Bu arada sinir krizi geçiren ev sahibi Hasan Bilen, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hasan Bilen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Teras katta çıkan yangın, yan binadaki 2 dairede hasara yol açtı
Teras katta çıkan yangın, yan binadaki 2 dairede hasara yol açtı
Teras katta çıkan yangın, yan binadaki 2 dairede hasara yol açtı
Teras katta çıkan yangın, yan binadaki 2 dairede hasara yol açtı
Teras katta çıkan yangın, yan binadaki 2 dairede hasara yol açtı
Teras katta çıkan yangın, yan binadaki 2 dairede hasara yol açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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