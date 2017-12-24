Teras katındaki Hint keneviri serasında 350 kök kenevir ele geçirildi

Adana'da polis bir eve yaptığı baskında teras katında sera içinde 350 kök Hint keneviri ele geçirdi



ADANA - Adana'da polis bir eve yaptığı baskında teras katında sera içinde 350 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Yüreğir Araştırma ekipleri, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Eve baskın yapan polis teras katında sera olduğunu gördü. Polis sera içine girdiğinde sebze yerine Hint keneviri yetiştirildiğini görünce şok oldu.

Polis sera içindeki 350 Hint kenevirini tek tek söktü. Polis ev sahibi ile yaptığı görüşmede Hint kenevirlerini oğulları Salih İ.'nin ektiğini belirledi. Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.