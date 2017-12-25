



Minyatür doğa harikası olan teraryumlar ile çevrenizi güzelleştirmeye ne dersiniz? Evde kolayca hazırlayabileceğiniz teraryumlar ile botanik bir bahçe oluşturmak mümkün. Kendi ekolojik ortamınız için oluşturabileceğiniz teraryum yapımını adım adım paylaşıyoruz.







Teraryum yapımı için malzemeler







• Cam fanus, kap ya da kavanoz



• Çakıl taşı



• Mangal kömürü ya da aktif kömür



• Torf toprak



• Teraryuma uygun bitkiler (kaktüs, yosun, eğrelti otu…)



• Su fışkırtan fısfıs



• Cımbız



Teraryum nasıl yapılır?







1. Adım: İlk olarak kullanacağınız cam fanusu güzelce yıkayın ve en ufak bir su damlası kalmayacak şekilde kurutun.



2. Adım: Çakıl taşlarını fanusun altına eşit bir şekilde yayın. Çakıl taşlarının fanusun dibinde olması, teraryumu suladığınız zaman dibe çöken su nem oluşumunu sağları ve toprağı sağlam bir şekilde tutarak bitkilerin çürümesini engeller.



3. Adım: Çakıl taşlarının üzerine kömürleri serpiştirin. Böylece toprağın daha taze kalmasını sağlayacaksınız. Kömür, kabınızın içerisinde ve toprakta oluşabilecek bakterilerin önüne geçerekk küf oluşumunu engeller.



4. Adım: Kömürlerin üzerine torf toprağı döküp elinizle bastırın. Torf toprak organik bir toprak çeşidi olduğu için bitkinin büyümesi için en sağlıklı ortamı oluşturur.



5. Adım: Teraryum için kullanacağınız teraryum bitkilerini kullanarak zevkinize ve hayal gücünüze göre dizayn edin.



6. Adım: Bitkilerinizi hafifçe sulayın ve teraryumunuz hazır.







Teraryum için puf noktalar







1- Teraryumunuzu nerede kullanacağınıza karar verin. Teraryumlar çok fazla ilgi istemezler ancak çürümemeleri içi uzun süre dayanacakları doğru bir yer bulunmalıdır.



2- Tüm bitkilerin olduğu gibi teraryumunda ışığa ihtiyacı vardır, fakat teraryumu direk ışığa değil de dolaylı yoldan ışık alan bir yerde muhafaza edin.



3- Teraryumu ılık bir oda içinde kullanın. Isıtıcı yanına koymayın ve aşırı sıcak temasından kaçının.



4- Teraryumumunuzun kırılmaması için evcil hayvanların erişebileceği ya da çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın.



Teraryum nasıl hazırlanır?



