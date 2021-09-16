Terapiste silah zoruyla cinsel saldırı iddiasına 40 yıl hapis istemi

Kadıköy'de kendisini polis olarak tanıttığı kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan bir terapi merkezine 18 Haziran 2021 tarihinde müşteri olarak giderek, kendini polis olarak tanıttığı terapist M.T.'yi (44) silah zoruyla darp eden ve cinsel saldırıda bulunan tutuklu şüpheli Ş.K. (51) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Silah zoruyla cinsel saldırıda bulundu"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki ve şüphelinin ifadelerine yer verildi. Sağlık merkezinde çalışan müşteki M.T., olay tarihinde kendini Hakan olarak tanıtan şüpheli Ş.K.'nın geldiğini, kendisinin masaj için geldiğini düşündüğünü, şüpheliye hazırlanmasını söylediğini, odaya girdiğinde şüphelinin hazırlanmadığını, cebinden bir rozet ve telsiz çıkardığını, polis olduğunu ve emniyete götüreceğini, kendisine bir şeyler verirse işlem yapmayacağını söylediğini anlattı. 800 TL parasının olduğunu isterse verebileceğini söylediğini, ancak şüphelinin tehdit ederek zorla cinsel saldırıda bulunduğunu, direndiğinde ise şüphelinin belinden silah çıkararak cinsel saldırısına devam ettiğini söyledi.

Şüpheli suçlamaları reddetti

Şüpheli Ş.K. ise savunmasında, müştekinin rızasıyla ilişkiye girdiklerini, müştekiyi kesinlikle darp etmediğini, yanında silahının bulunmadığını öne sürdü. Evinde ele geçirilen polis kimliği ve rozetini ise bir müşterisinin yaptırdığını, kimliği hiçbir yerde kullanmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

'Şüphelinin savunmasına itibar edilemez'

İddianamede, müşteki M.T.'nin ifadelerinin tutarlı ve ayrıntılı olduğu, aralarında şüpheliye iftira atmasını gerektiren bir husumet bulunmadığı, şüphelinin inkara yönelik savunmasına itibar edilemeyeceği ve şüphelinin üzerine atılı eylemi gerçekleştirdiğine dair yeterli delile ulaşıldığı kaydedildi.

40 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, tutuklu şüpheli Ş.K.'nın "silahla iş yerinde nitelikli yağma", "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçundan toplamda 12 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

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